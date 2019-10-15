İlk ötegezegen keşfi nedeniyle Nobel Ödülü alan Mayor: İnsanlık Güneş Sistemi'nin dışına çıkamayacak

İlk ‘ötegezegen’ keşfi nedeniyle bu yıl Nobel Fizik Ödülü’ne layık görülen Prof. Michel Mayor, insanların hiçbir zaman Güneş Sistemi’nin dışına göç edemeyeceğini söyledi, bu fikri ‘tamamen delice’ diye niteledi.

Prof. Michel Mayor, insanların Güneş Sistemi dışındaki bir gezegene hiçbir zaman taşınmayacağını, çünkü bu uzaklığa ulaşmanın ‘yüz milyonlarca gün’ süreceğini belirtti. Bunun yerine ‘sürdürülebilirlik’ mesajı veren Mayor, insanlar çaba göstermeye devam ettiği müddetçe Dünya’nın hâlâ yaşanabilir kalacağını söyledi.

AFP’ye konuşan Mayor, “Ötegezegenler hakkında konuşacaksak eğer, bazı noktalar açık olmalı: Oraya göç etmeyeceğiz. Bu gezegenler çok, çok uzakta. Bu kadar uzak olmayan -mesela birkaç düzine ışık yılı kadar ki bu çok fazla değil- yaşanabilir bir gezegenin olduğuna dair bir hayli iyimser bir durumda bile oraya varmak için gereken süre oldukça fazla” dedi.

'BAŞKA BİR GEZEGENE GİDERİZ' LAFLARI BİTSİN İSTİYOR

İsviçreli astrofizikçi Mayor ayrıca, “Eğer Dünya’da yaşam mümkün olmazsa yaşanabilir başka bir gezegene gideriz” şeklindeki ifadelerin de son bulması gerektiğini savundu.

“Bu tamamen delilik” yorumunu yapan Mayor, “Kendi gezegenimize özen göstermeliyiz, çünkü o çok güzel ve kesinlikle hâlâ yaşanabilir” diye konuştu.

Mayor, başka gezegenlerde yaşam olup olmadığı sorusuna gelecek nesillerin yanıt vermesini umduğunu belirtti.

Nobel Fizik Ödülü bu yıl iki ayrı dalda üç bilim insanına verildi.

Princeton Üniversitesi'nden James Peebles, 'fiziksel evrene dair teorik keşifleri' nedeniyle ödüle layık görüldü.

© AFP 2019 / M. KORNMESSER/NICK RISINGER Prof. Michel Mayor ve Prof. Didier Queloz 1995 yılında, 50 ışık yılı uzaktaki bir yıldızın yörüngesinde dönen ‘51 Pegasi b’ adlı dev gaz kütlesini keşfetti. ‘51 Pegasi b’, Güneş Sistemi’nin dışında bir cüce yıldız etrafında keşfedilen ilk gezegen oldu.

Cenevre Üniversitesi'nden Prof. Michel Mayor ve Cambridge Üniversitesi'nden Prof. Didier Queloz 1995 yılında yaptıkları, 50 ışık yılı uzaktaki bir yıldızın yörüngesinde dönen ‘51 Pegasi b’ adlı dev gaz kütlesinin keşfi nedeniyle ödüle değer bulundu.

‘51 Pegasi b’, Güneş Sistemi’nin dışında bir cüce yıldız etrafında keşfedilen ilk gezegen. Mayor ve Queloz'un açtığı yolda bugüne kadar Samanyolu'nda 4 binden fazla gezegen keşfedildi.