NASA, astronotların yeni giysilerini görücüye çıkardı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA’nın Washington'daki merkezinde düzenlenen tanıtım etkinliğinde, ‘Araç Dışı Hareket Keşif Ünitesi’ (xEMU) ve ‘Orion Personel Kurtarma Sistemi’ (OCSS) adları verilen uzay giysisi prototipleri görücüye çıkarıldı.
The 1st woman and next man will go to the Moon in 2024 👩🚀👨🚀— NASA (@NASA) October 16, 2019
Today, we previewed the next-generation #Artemis spacesuits that our astronauts will wear – 1 for launch and re-entry, and 1 for exploring the lunar South Pole. Watch a recap: https://t.co/e4cxB3rK6e pic.twitter.com/PtYSLqHq62
xEMU'nun herhangi bir fermuarı ya da kablosu yok ve anabileşenleri de mühürlenmiş bir halde bulunuyor. Giysinin + ve – 120 derece sıcaklığa dayanabileceği belirtiliyor.
NASA'nın bu kıyafet hamlesi, daha önce sadece kadınlardan oluşan bir ekibin yapacağı ay yürüyüşünün 'uygun bedende fazla giysi yok' diyerek son anda iptal edilmesini hatırlattı.
NASA, Artemis görevi kapsamında 2024 yılına kadar Ay'a insanlı seferler düzenlemeyi amaçlıyor. 2028 yılına kadar sürmesi planlanan seferlerin ardından Ay yörüngesinde bir uzay istasyonu kurulması ve burayı basamak olarak kullanarak Mars'a insanlı seferler düzenlenmesi hedefleniyor.
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