NASA, astronotların yeni giysilerini görücüye çıkardı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA’nın Washington'daki merkezinde düzenlenen tanıtım etkinliğinde, ‘Araç Dışı Hareket Keşif Ünitesi’ (xEMU) ve ‘Orion Personel Kurtarma Sistemi’ (OCSS) adları verilen uzay giysisi prototipleri görücüye çıkarıldı.

The 1st woman and next man will go to the Moon in 2024 👩‍🚀👨‍🚀



Today, we previewed the next-generation #Artemis spacesuits that our astronauts will wear – 1 for launch and re-entry, and 1 for exploring the lunar South Pole. Watch a recap: https://t.co/e4cxB3rK6e pic.twitter.com/PtYSLqHq62 — NASA (@NASA) October 16, 2019

Daha önce NASA'nın Apollo görevleri için üretilen ve halen Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki uzay yürüyüşlerinde kullanılan ‘Araç Dışı Hareket Ünitesi’nin (EMU) geliştirilmiş hali olan xEMU'nun yüzey keşif faaliyetlerinde ve uzay yürüyüşlerinde kullanılması planlanıyor.

xEMU'nun herhangi bir fermuarı ya da kablosu yok ve anabileşenleri de mühürlenmiş bir halde bulunuyor. Giysinin + ve – 120 derece sıcaklığa dayanabileceği belirtiliyor.

© AP Photo / Kevin Wolf NASA'nın yeni uzay giysisi xEMU'nun yüzey keşif faaliyetlerinde ve uzay yürüyüşlerinde kullanılması planlanıyor.

Personel taşıyıcı Orion uzay mekiklerinde kullanılmak üzere tasarlanan acil durum giysisi OCSS'nin ise fırlatış gününde, Ay yakınındaki riskli uçuşlarda ve Dünya'ya dönüş aşamasında araç içinde astronotlara koruma sağlaması öngörülüyor.

NASA'nın bu kıyafet hamlesi, daha önce sadece kadınlardan oluşan bir ekibin yapacağı ay yürüyüşünün 'uygun bedende fazla giysi yok' diyerek son anda iptal edilmesini hatırlattı.

NASA, Artemis görevi kapsamında 2024 yılına kadar Ay'a insanlı seferler düzenlemeyi amaçlıyor. 2028 yılına kadar sürmesi planlanan seferlerin ardından Ay yörüngesinde bir uzay istasyonu kurulması ve burayı basamak olarak kullanarak Mars'a insanlı seferler düzenlenmesi hedefleniyor.