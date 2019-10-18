NASA'daki kadın astronotlardan bir ilk

NASA 29 Mart'ta yapılması planlanan ama yaşanan aksaklıklardan dolayı ertelenen ve bir ilk niteliğindeki yürüyüşü canlı yayınladı. NASA'da ilk kez tamamı kadınlardan oluşan bir ekip uzay yürüyüşü yaptı.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Araştırmaları Merkezi'nin (NASA) ilk kez tamamen kadınlardan oluşan ekibi uzay yürüyüşünü hayata geçirdi. ABD'li astronotlar Christina Koch ve Jessica Meir'in Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) dışındaki bir güç panelini değiştirmek için yaptığı yürüyüş NASA tarafından canlı yayınlandı.

NASA başta yürüyüşün 29 Mart'ta yapılmasını planlamış ama kadınlara uygun kıyafet olmadığı için görevi ertelemişti.

LIVE NOW: Tune in to watch the first #AllWomanSpacewalk in human history! 👩🏻‍🚀



Starting at approximately 7:50am ET, @Astro_Christina & @Astro_Jessica venture into the vacuum of space to replace a failed power controller. Watch: https://t.co/2SIb9YXlRh — NASA (@NASA) October 18, 2019

Rus kozmonot Valentina Tereshkova,1963 yılında uzaya giden ilk kadın olmuştu. Rus kozmonot Svetlana Savıtskaya ise 1984 yılında uzay yürüyüşü yapan ilk kadın olarak tarihe geçmişti. Rus kozmonot Valentina Tereshkova,1963 yılında uzaya giden ilk kadın olmuştu. Rus kozmonot Svetlana Savıtskaya ise 1984 yılında uzay yürüyüşü yapan ilk kadın olarak tarihe geçmişti.

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