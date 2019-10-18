NASA'daki kadın astronotlardan bir ilk

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Araştırmaları Merkezi'nin (NASA) ilk kez tamamen kadınlardan oluşan ekibi uzay yürüyüşünü hayata geçirdi. ABD'li astronotlar Christina Koch ve Jessica Meir'in Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) dışındaki bir güç panelini değiştirmek için yaptığı yürüyüş NASA tarafından canlı yayınlandı.
NASA başta yürüyüşün 29 Mart'ta yapılmasını planlamış ama kadınlara uygun kıyafet olmadığı için görevi ertelemişti.
LIVE NOW: Tune in to watch the first #AllWomanSpacewalk in human history! 👩🏻🚀— NASA (@NASA) October 18, 2019
Starting at approximately 7:50am ET, @Astro_Christina & @Astro_Jessica venture into the vacuum of space to replace a failed power controller. Watch: https://t.co/2SIb9YXlRh
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