Rus bilim insanları, temiz su sorununa çözüm geliştirdi

Birleşmiş Milletler raporuna göre, günümüzde yaklaşık 2 milyon insanın temiz içme suyuna erişimi yok. Bu sorunu çözmek adına 2017 yılında, Tomsk bölgesinde bir ‘Temiz Su’ programı başlatıldı. Bu proje kapsamında bu yıl su arıtma tesisleri modernleştirildi.

Tomsk Politeknik Üniversitesi (TPU) basın servisinin açıklamalarına göre üniversitesinin bilim insanları, benzersiz bir teknoloji kullanarak geliştirdikleri kompakt ve ekonomik su arıtma sistemleri aracılığıyla en uzak diyarlara dahi temiz su ulaştırılabilecek.

Bilim insanlarına göre, geliştirilen yeni teknoloji sayesinde önceden olduğu gibi büyük su arıtma tesislerine ihtiyaç duyulmaksızın direkt su kaynağının olduğu yerde temiz su sağlanabilecek. Böylece geniş su arıtma tesisi ağlarının kurulması ve işletilmesine yönelik büyük bir maliyet ortadan kalkmış olacak.

Tomsk Politeknik Üniversitesi Temiz Su Araştırmaları Projesi Baş Mühendisi Andrey Matveyev, “Teknolojinin avantajı; yüksek verimliliği, düşük enerji ve su tüketimi, ebat küçüklüğü ve farklı kirlilikteki farklı su kaynaklarında kullanılabiliyor olmasından kaynaklanıyor. Söz konusu sistem, 24 metrekare çapındaki her tür hava koşuluna dayanıklı seyyar bir bölmede kullanılabiliyor. Aynı zamanda uzaktan kumanda ve otomasyon özelliğine de sahip” açıklamasını yaptı.

Bilim adamlarına göre söz konusu sistem, yabancı ülkeler tarafından üretilen kullanılmış su arıtma sistemlerinden farklı olarak çok daha az enerji tüketiyor.

Bunun yanında geliştirilen arıtma teknoloji sayesinde, her sistem kurulduğu bölgenin ihtiyaçlarına uygun olarak çalışıyor. Ayrıca tüm sistemler tek bir rapor sistemine bağlı olarak çalıştığından ötürü; sistemin parçalarının durumu, suyun değerleri ve tüketilen elektrik değerleri de günlük olarak kolaylıkla takip edilebiliyor.

Söz konusu sistemler, Tomsk bölgesinin zorlu iklim koşullarına sahip olan kuzey bölgeleri de dâhil olmak üzere pek çok yerinde hizmet veriyor. Bu sayede de on binlerce yerli vatandaşa içme suyu sağlanıyor. Uzmanlara göre söz konusu sistem, dünyanın her tür iklim koşullarına sahip tüm ülkelerinde hizmet verebilir.