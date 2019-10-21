Yapay zeka ‘dar kafalı’ kişilere yanıt verecek

Facebook, Twitter gibi sosyal medya platformları, nefret söylemi içeren paylaşımları arayıp bulma konusunda insan gücünün yanı sıra yapay zekadan da uzun bir süredir yararlanıyor. Bu tür içerikler tespit edilmelerinin ardından topluluk kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle siliniyor. Yeni geliştirilen algoritma ise saldırgan iletileri kaldırmakla yetinmeyip, paylaşımı yapan kişiye “Kullanılan dil oldukça saldırgan. Tüm etnik ve sosyal gruplar hoşgörüyü hak ediyor” gibi yanıtlar verecek.
Bu müdahalenin özellikle forumlarda ya da sosyal medya gruplarında sıkça karşılaşılan nefret söylemiyle mücadeleyi kolaylaştırması umut ediliyor.
17 BİN SOHBETTEN YARARLANILDI
Intel’de veri bilimcisi olan Anna Bethke fikrin, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserinin önerdiği, “nefret söylemine karşı daha fazla konuşma” yaklaşımından hareketle ortaya çıktığını belirtti.
Ardından doğal dil işleme algoritmaları, gerçek insan tepkilerini kullanarak eğitildi ve “Doğası gereği cinsiyetçi olan kelimeleri kullanmanın verimli bir sohbete katkıda bulunmadığını düşünüyorum” şeklinde benzer yanıtlar üretmesi sağlandı.
Bilim insanları geliştirilen algoritmanın henüz mükemmel olmadığını belirtiyor. Çalışmanın uzun soluklu amacı ise insanlar arasında daha ‘sivil’ bir tartışma ortamının sağlanması.
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