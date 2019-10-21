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17:22 21 Ekim 2019
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    yapay zeka

    Yapay zeka bu sektörlerde milyonlarca kişiyi işinden edebilir

    CC0
    Bilim
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    Yapay zeka nedeniyle yaklaşık 120 milyon çalışanın yeni yetenekler kazanmak zorunda kalacağı öngörülüyor. Bazı meslekler ise bu değişimden kazançlı çıkacak.

    Danışmanlık şirketi Pricewaterhouse Coopers tarafından kısa bir süre önce yayımlanan rapora göre çalışanlar yapay zeka, robot ve ilgili teknolojilerin hızla yükselişinden olumsuz etkilenecek.

    yapay zeka
    © Fotoğraf : Pixabay
    Yapay zeka ‘dar kafalı’ kişilere yanıt verecek
    Ağırlıklı olarak bankacılık, finans sektörü ile ofis ve fabrika çalışanlarının iş kaybıyla karşılaşacakları tahmininde bulunan rapora göre, bu sektördeki kişilerin kariyerlerinde kendilerini yeniden şekillendirmeleri gerekecek.

    IBM tarafından yapılan başka bir araştırma, yapay zekanın iş yaşamı üzerindeki etkisi nedeniyle önümüzdeki üç yıl içinde dünya genelinde 120 milyondan fazla işçinin yeniden eğitime ihtiyaç duyacağını gösterdi.

    ‘MİLYONLARCA İŞÇİ YENİ YETENEKLER KAZANMAK ZORUNDA’

    Danışmanlık firması Oliver Wyman'ın çalışmalarına göre, dünyanın gelişmiş ülkeleri yapay zekanın getireceği değişikliklere hazır değil. 50 milyondan fazla Çinli işçinin yeni bir iş eğitiminden geçmelerinin gerekeceği tahmin ediliyor. ABD’de ise 11.5 milyon kişi, iş piyasasında hayatta kalabilmek için yeni beceriler elde edecek şekilde yeniden eğitim almalı. Brezilya, Japonya ve Almanya'daki milyonlarca işçinin de yapay zekanın getireceği değişiklikler nedeniyle benzer bir yardıma ihtiyaç duyacağı düşünülüyor.

    BAZI İŞ KOLLARINDA ROBOTLAR AVANTAJLI

    Yemek servis eden bir robot
    © AFP 2019 / Prakash MATHEMA
    Robo-restorant: Yapay zeka siparişinizi almaya hazır
    Araştırmalar işçilerin yeni beceriler etmeleri gerektiğinin altını çizerken, bazı iş kollarında yeniden eğitim almak da yeterli olmayabilir. İşçileri oldukça ağır koşullarda ve düşük ücretle çalıştıran perakende devi Amazon depolarında binlerce küçük robottan yararlanmaya başladı. Bu robotlar bir siparişi bulmak, seçmek ve paketlemek için sadece 15 dakika harcarken bir insan aynı görevleri yerine getirmek için yaklaşık 60-75 dakikaya ihtiyaç duyuyor.  

    Uzmanlara göre yapay zeka, robotlar ve bağlantılı teknolojiler şimdiden yatırım faaliyetleri, hukuk bürosu ve muhasebe firmaları, hastaneler ve şirketlerde çeşitli düzeylerde insanların yerini almaya başladı. Bu durum hisse senedi ve bono simsarları dahil olmak üzere yüksek maaşlı Wall Street profesyonellerini olumsuz yönde etkiledi.

    DOKTORLAR DA TEHLİKEDE

    yapay zeka
    © Fotoğraf : Pixabay
    Yapay zeka 75 ülkede aktif olarak insanları izliyor
    Ancak yapay zekanın etkilediği ya da etkileyeceği meslekler bunlarla sınırlı değil. Araştırmalar iyi eğitimli ve deneyimli doktorların, hassas ameliyatları daha iyi yapabilen ve insan gözüyle kolayca görülemeyen kanserli hücreleri tespit etmek için verileri daha verimli ve doğru bir şekilde okuyabilen gelişmiş robotlar tarafından bir kenara itileceğine işaret ediyor.

    Kamyon ve taksi şoförleri, kasiyerler, perakende satış çalışanları ve üretim tesisleri ile fabrikalarda çalışan insanların yerini robotlar almaya devam edecek. Sürücüsüz araçlar, fast-food restoranlarında sipariş vermeye yarayan kiosklar, cep telefonları aracılığıyla yapılabilen ödemeler yakın zamanda ağırlıklı olarak fazla yetenek gerektirmeyen ve düşük ücretli iş imkanlarını insanlar için ortadan kaldıracak.

    BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE TALEP ARTABİLİR

    Uzmanlar, bu süreçten kazançlı çıkacak sayılı çalışanlar arasında kod yazılımcıları ve bilgisayar mühendislerinin yer alacağını belirtiyor. En azından yapay zeka daha iyi kod yazmaya başlayana kadar.

    Yapay zekanın insanları işinden edeceğine yönelik değerlendirmeler, robotların insanların düşünme kapasitesine erişemeyeceğini ve teknolojinin yeni iş alanları yaratacağının altını çizen bazı bilim insanları tarafından reddediliyor. “Robotlar insanların yerini alacak” düşüncesinin gelecekte ücretleri baskılamak için kullanılacağı da iddialar arasında.

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    Etiketler:
    robot, Pricewaterhouse Coopers, Yapay zeka
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