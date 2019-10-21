Google'dan iPhone hatası

Kullanıcıların görsel ve videolarını saklamalarına imkan tanıyan Google Fotoğraflar, iPhone modellerindeki hatası ile gündemde. Geçtiğimiz günlerde Pixel ailesinin yeni üyesini tanıtan Google, kullanıcılarına orijinal kalite eşliğinde ücretsiz yedekleme imkanı sunmadı.
iPhone cihazlarının bu hatadan HEIC formatı sayesinde yararlandığı belirtiliyor. Bu format, Google’ın JPEG formatından daha az yer kaplıyor.
iPhone kullanıcıları, bu hata sayesinde Google Fotoğraflar'a herhangi bir ücret ödemiyor ve fotoğraflarını orijinal boyutlarında saklayabiliyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Google kısa sürede hayata geçirilecek güncelleme ile bu hatanın ortadan kaldırılacağını duyurdu.
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