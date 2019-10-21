NASA: ABD'nin astronotlarını Ay'a indirmek için uluslararası desteğe ihtiyacı olacak

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Başkanı Jim Bridenstine, ABD’nin astronotlarını Ay’a indirmek için diğer ülkelerden önemli bir desteğe ihtiyacı olacağını açıkladı.

Uluslararası Astronotlar Kongresi’nde konuşan Bridenstine, “Bu yönde ilerlerken, mümkün olduğu kadar uluslararası desteğe ihtiyacımız olacak” dedi.

ABD’nin Ay programına hangi ülkelerin katılacağının ve bu katılımın hangi düzeyde olacağının henüz belli olmadığını söyleyen Bridenstine, “Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bizimle beraber çalışan partnerlerimizle Ay’da da omuz omuza olmak istiyoruz” diye ekledi.

NASA, 2024 yılında Ay’a astronot göndermeyi, 2028’de de Ay’da daimi üs kurmayı planlıyor.

‘RUSYA İLE İŞBİRLİĞİNİ GENİŞLETMEYİ UMUYORUZ’

NASA Başkanı, “Uzay, tarih boyunca bir araya gelemeyen ülkelere bunu yapmak için eşsiz fırsat sunuyor. Bu anlamda Rusya’yla sahneyi paylaşıyorum” dedi.

Bridenstine, “Rusya’yla dünya üzerinde net ve şeffaf sorunlarımızın olduğu yönünde hiçbir şüphe yok ve biz bunun farkındayız. Ama söz konusu Uluslararası Uzay İstasyonu olunca işbirliğimiz sağlam olarak devam ediyor ve biz öyle olmaya devam etmesini istiyoruz. Hatta daha da genişletmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda ABD bütçesinde yapılan değişikliklerin, NASA’ya uzay araştırmaları konusunda Çin’le işbirliği yapmasına izin vermediğinin altını çizen Bridenstine, Başkan Yardımcısı Mike Pence’in, Kongre açılışında yaptığı, ABD’nin uzayda sadece 'barış isteyen' uluslarla çalışmaya hazır olduğu açıklamasının ne anlama geldiğini ve Washington’un uzay politikasında yeni dönemeç olup olmadığı yönündeki soruları yanıtsız bıraktı.