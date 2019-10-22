NASA'ya Japon desteği

Bu ortaklığın kesinlik kazandığı ve Japonya'nın, NASA'nın Mars'a gitme ve Ay'a geri dönme görevlerine yardımcı olacağı bildirildi.
Japon hükümeti, Başbakan Şinzo Abe ve kabine üyelerinin katıldığı bir toplantıda ülkenin uzay komitesinin, NASA'nın Lunar Gateway (Ay Kapısı) projesine yardımcı olma önerisini kabul etti.
Chip.com.tr'nin Japan Times'tan aktardığı habere göre Japonya, Ay yörüngesindeki astronotlar için geçici bir ev ve ofis olarak görev alacak Lunar Gateway'in "inşası için teknik ortaklık sunacak."
Japonya, NASA'nın Ay ve Mars keşif planlarına destek olan tek ülke değil. Avusturalya da NASA ile ortaklığını eylül ayında duyurmuştu ve Japan Times, Avrupa Uzay Ajansı'nın da yakın gelecekte katılımını duyurmasının beklendiğini belirtiyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)