Eski futbolcuların demanstan ölme riski daha fazla

İskoçya'da yapılan bir araştırma, eski profesyonel futbolcuların demanstan ölme olasılığının 3 buçuk kat fazla olduğunu ortaya koydu.

Bilim insanları, eski profesyonel futbolcuların demanstan ölme olasılığının, yaşıtlarından 3 buçuk kat fazla olduğunu tespit etti.

BBC'nin haberine göre, Glasgow Üniversitesinde topa kafayla vurmanın beyin hasarına yol açabileceği şüphesi üzerine yapılan bir araştırmada, eski profesyonel futbolcularda, bunama olarak da bilinen demanstan ölme riskinin aynı yaş grubundaki kişilere göre 3 buçuk kat fazla olduğu belirlendi.

Haberde, araştırmanın İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion'un eski futbolcusu Jeff Astle'nin kafa travması nedeniyle hayatını kaybettiği iddiaları üzerine başladığı kaydedildi.

İngiltere Futbol Federasyonu ve Profesyonel Futbolcular Derneğinin yaptırdığı araştırma kapsamında, 1900 ve 1976 yılları arasında profesyonel futbolcu olan 7 bin 638 kişi ile futbol oynamayan 23 bin kişinin ölümleri karşılaştırmalı olarak incelendi.

Araştırma ekibinden Dr. Willie Stewart, futbol oynamayanlara kıyasla eski futbolcularda demanstan ölme olasılığının 3 buçuk kat arttığını, aynı zamanda bu kişilerde alzaymır görülme riskinin 5, motor nöron hastalığının yaklaşık 4, parkinsonun da 2 kat fazla olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Stewart, araştırmanın sadece profesyonel futbolcuların değil herhangi bir spor branşındaki nörodejeneratif hastalıkların görülme sıklığını inceleyen bugüne kadar yapılmış en geniş çaplı çalışma olduğuna işaret etti.

Öte yandan araştırmada, eski profesyonel futbolcularda kalp ve kanser gibi hastalıklardan ölüm riskinin düşük olduğu gözlendi.

Demans teşhisi konulan Jeff Astle, 2002'de 59 yaşında ölmüştü. Ölümünün ardından yapılan incelemede, ağır topların futbolcunun beyninde travmaya neden olarak demans gelişimine katkıda bulunduğu ortaya konulmuştu.

İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Greg Clarke, bulguların sadece bir başlangıç olduğunu söyleyerek, "Küresel futbol ailesinin bu karmaşık konunun daha iyi anlaşılmasını sağlamak için bir araya gelmesi önemli." ifadelerini kullandı.

HER YIL YAKLAŞIK 10 MİLYON KİŞİ DEMANS'A YAKALANIYOR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünyada 50 milyon demans hastası bulunuyor. 2030'da bu rakamın 83 milyona, 2050'de ise 152 milyona yükseleceği öngörülüyor. Diğer yandan, her yıl yaklaşık 10 milyon kişi demans hastalığına yakalanıyor.

İlerleyen yaşın demans için bilinen en güçlü risk faktörü olmasına rağmen, bu hastalığın yaşlanmanın normal bir parçası olmadığı vurgulanırken, rahatsızlığın mevcut durumda dünya genelinde ölümlerin en önemli 7'nci nedeni olduğuna işaret ediliyor.

Alzaymır, 65 yaş üstü grubun yüzde 2 ila 4'ünde, 85 yaş üstü grubun ise yüzde 20'sinde görülüyor.