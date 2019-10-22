Kayıt
13:42 22 Ekim 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Futbol- Maç- Top- Saha

    Eski futbolcuların demanstan ölme riski daha fazla

    © Sputnik /
    Bilim
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol

    İskoçya'da yapılan bir araştırma, eski profesyonel futbolcuların demanstan ölme olasılığının 3 buçuk kat fazla olduğunu ortaya koydu.

    beyin
    © Flickr / A Health Blog
    Her 3 saniyede bir kişi demansa yakalanıyor
    Bilim insanları, eski profesyonel futbolcuların demanstan ölme olasılığının, yaşıtlarından 3 buçuk kat fazla olduğunu tespit etti.

    BBC'nin haberine göre, Glasgow Üniversitesinde topa kafayla vurmanın beyin hasarına yol açabileceği şüphesi üzerine yapılan bir araştırmada, eski profesyonel futbolcularda, bunama olarak da bilinen demanstan ölme riskinin aynı yaş grubundaki kişilere göre 3 buçuk kat fazla olduğu belirlendi.

    Haberde, araştırmanın İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion'un eski futbolcusu Jeff Astle'nin kafa travması nedeniyle hayatını kaybettiği iddiaları üzerine başladığı kaydedildi.

    İngiltere Futbol Federasyonu ve Profesyonel Futbolcular Derneğinin yaptırdığı araştırma kapsamında, 1900 ve 1976 yılları arasında profesyonel futbolcu olan 7 bin 638 kişi ile futbol oynamayan 23 bin kişinin ölümleri karşılaştırmalı olarak incelendi.

    Araştırma ekibinden Dr. Willie Stewart, futbol oynamayanlara kıyasla eski futbolcularda demanstan ölme olasılığının 3 buçuk kat arttığını, aynı zamanda bu kişilerde alzaymır görülme riskinin 5, motor nöron hastalığının yaklaşık 4, parkinsonun da 2 kat fazla olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

    Stewart, araştırmanın sadece profesyonel futbolcuların değil herhangi bir spor branşındaki nörodejeneratif hastalıkların görülme sıklığını inceleyen bugüne kadar yapılmış en geniş çaplı çalışma olduğuna işaret etti.

    Öte yandan araştırmada, eski profesyonel futbolcularda kalp ve kanser gibi hastalıklardan ölüm riskinin düşük olduğu gözlendi.

    Demans teşhisi konulan Jeff Astle, 2002'de 59 yaşında ölmüştü. Ölümünün ardından yapılan incelemede, ağır topların futbolcunun beyninde travmaya neden olarak demans gelişimine katkıda bulunduğu ortaya konulmuştu.

    İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Greg Clarke, bulguların sadece bir başlangıç olduğunu söyleyerek, "Küresel futbol ailesinin bu karmaşık konunun daha iyi anlaşılmasını sağlamak için bir araya gelmesi önemli." ifadelerini kullandı.

    HER YIL YAKLAŞIK 10 MİLYON KİŞİ DEMANS'A YAKALANIYOR

    Yaşlı sürücü
    © Flickr /
    Dünya Sağlık Örgütü'nden bunama hastalığından korunma kılavuzu
    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünyada 50 milyon demans hastası bulunuyor. 2030'da bu rakamın 83 milyona, 2050'de ise 152 milyona yükseleceği öngörülüyor. Diğer yandan, her yıl yaklaşık 10 milyon kişi demans hastalığına yakalanıyor.

    İlerleyen yaşın demans için bilinen en güçlü risk faktörü olmasına rağmen, bu hastalığın yaşlanmanın normal bir parçası olmadığı vurgulanırken, rahatsızlığın mevcut durumda dünya genelinde ölümlerin en önemli 7'nci nedeni olduğuna işaret ediliyor.

    Alzaymır, 65 yaş üstü grubun yüzde 2 ila 4'ünde, 85 yaş üstü grubun ise yüzde 20'sinde görülüyor.

    Etiketler:
    Futbolcu, İskoçya, Araştırma, Demans
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    ABD'li askerlerin terkettikleri Menbiç'teki hava üssünden bir kare.
    ABD'li askerlerin Menbiç'te terk ettikleri hava üssünden kareler
    Karikatür
    Trump, ABD-İtalya ilişkilerini Antik Roma'ya dayandırdı
    İnfografik
    Barış Pınarı Harekatı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet