WhatsApp gruplarında yeni dönem

Donanım Günlüğü'nde yer alan habere göre, popüler mesajlaşma ve görüşme uygulaması olan WhatsApp, geçtiğimiz aylarda grup sohbetleri için gizlilik ayarını kullanıma sunmuştu. Kısa süreliğine kullanımda olan bu özellik aniden kaldırılmıştı. Uzun süredir sesi soluğu çıkmayan grup gizlilik ayarı uygulamaya eklendi.

WhatsApp’ın Android platformunda yer alan Beta sürümü ile gelen bu özellik sayesinde, gruplardaki gizliliğinizi özelleştirebiliyorsunuz. Şu an Android’de kullanılan özelliğin 2019 yılı bitmeden iOS’e de geleceği belirtiliyor.

GRUP GİZLİLİK AYARLARI NASIL KULLANILIYOR?

WhatsApp Ayarlar‘a gidin.

Android: Diğer seçenekler > Ayarlar > Hesap > Gizlilik > Gruplar’a dokunun.

iPhone: Ayarlar > Hesap > Gizlilik > Gruplar’a dokunun.

Aşağıdaki seçeneklerden birini işaretleyin