Kayıt
19:39 24 Ekim 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Bir YouTuber, plak kaydına gizlenmiş 35 yıllık bilgisayar programı buldu

    © Flickr /
    Bilim
    URL'yi kısaltın
    0 10
    Abone ol

    Bir YouTuber, 80'lerin rock grubu Prodigal'ın plak kaydında Commodore 64'te çalışan bir kod keşfetti. Eskiden plaklara bu şekilde veri saklamak sıkça başvurulan bir yöntemdi.

    Plak kayıtları metin gizlemenin harika bir yolu olarak kullanılabiliyor ve birçok sanatçı, albümlerinde bilgi gizlemenin sınırlarını zorluyor. Bir YouTuber 80'lerin rock grubu Prodigal'ın, plak kaydına Commodore 64 programı gizlediğini ortaya çıkardı.

    Google
    © REUTERS / Mike Blake
    Google 'kuantum üstünlüğüne' sahip bilgisayar geliştirdiğini açıkladı
    8-Bit Show And Tell kanalının sahibi Robin Harbron, Prodigal'in, 1984'te çıkan Electric Eye albümüne gizli bir program eklediğini duyduğunu anlattı. Klavyeci Loyd Boldman da 2009 yılında Electric Eye albümünün, ikinci tarafının sonuna o zamanların en popüler bilgisayarı olan Commodore 64 tarafından çözülebilecek bir bilgisayar kodu paketi gizlendiğini açıklamıştı.

    Webtekno'dan Ozan Baki'nin haberine göre Harbron, albümün bir kopyasını buldu ve Commodore 64 aracılığıyla gizli mesajı okumayı başardı. Pikabın oynatıcısında bazı küçük değişiklikler yaptıktan sonra, iğnesiyle kaydın dış kanalını çalmaya çalıştı ve çevirmeli ağ modemlerininkine benzer bir ses ortaya çıkardı.

    Ortaya çıkan sesler, kasete aktarıldığında Commodore 64 sistemine yüklenebilecek bir program görevi görüyor.

    Veriler aslında dokuz satırlık bir BASIC programıydı ve YouTuber, eski moda teknolojiyle dikkatli bir şekilde düzenleme yaptıktan sonra yıllarca görünmeyen bazı gizli mesajları açığa çıkarmayı başardı.

    Lines with digits on computer and laptop screens
    © Sputnik / Natalia Seliverstova
    'İranlı bilgisayar korsanları, ABD seçimlerini hacklemeye çalıştı'
    Sonuç olarak Albert Einstein ve Hz. İsa'dan alıntılar ortaya çıktı. Gerçekten uğraşına değer bir bulgu olmasa da yine de plaklara bu tarz verilerin saklanabilmesi pek çok kişiye ilginç geliyor.

    Daha önce de benzer mesajlar keşfedildi. Information Society, 1992 yılında Peace And Love Inc. adlı bir albüm çıkardı. Plağın son şarkısı, '300bps N, 8, 1' modem tonlarının koleksiyonuydu.

    Kod çözüldüğünde, Brezilya hükümeti tarafından rehin tutulduğu bildirilen grubun tuhaf hikayesini anlatıyordu. Yine Radiohead, 2017'de hayranlarına Sinclair ZX Spectrum için bir program verdi. Program, bir ZX Spectrumu'a yüklendikten kullanıcıları kurgusal bir şirketin web sitesine yönlendiren ve bir video oyununa erişimi olan QR kod ortaya çıkarıyor.

    Etiketler:
    program, Bilgisayar, gizli, kayıt, Plaka, Commodore 64'
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Soçi’de düzenlenen Rusya-Afrika Zirvesi'nde bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Namibya mevkidaşı Hage Geingob.
    Afrika kıtasını Soçi’de bir araya getiren Rusya-Afrika Zirvesi’nden kareler
    Karikatür
    Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırdı
    İnfografik
    Türkiye ile Rusya'nın Suriye Mutabakatı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet