Bilim insanları bir modelle ofis çalışanlarının gelecekte neye benzeyeceğini ortaya koydu

İngiltere’de fütürist bir yazar, ofis koşullarının değiştirilmemesi halinde çalışanların gelecekte neye benzeyeceğini göstermek için 'Emma' adında bir robot yarattı.

Koltuklarına ve masalarına bağımlı bir şekilde saatler geçiren ofis çalışanlarının 20 yıl gibi bir süre içinde yaşaması muhtemel fiziksel ve görsel değişimleri ortaya koymak adına ‘Emma’ adı verilen gerçek boyutlu bir model tasarlandı.

İlk bakışta görünümüyle korkutan Emma’nın kamburlaşmış bir sırtı, çıkıntılı bir karnı, varisli damarları, şişmiş ayak ve el bilekleri ve kan çanağına dönmüş gözleri bulunuyor.

Tüm bunlar saatlerce kötü pozisyonda oturmaktan, hareketsizlik nedeniyle kan akışının aşırı zayıflamasından, sabit kalmaktan ve uzun süre ekrana bakmaktan kaynaklanıyor.

Ayrıca doğru dürüst gün ışığı görmeden kapalı ofis ortamındaki yapay ışıklar altında saatlerini geçirmesi nedeniyle Emma’nın oldukça solgun bir cildi var.

Meet "Emma" the hunchbacked office worker of the future.



A model created by health experts, Emma illustrates how staff could one day look if changes to work environments are not made pic.twitter.com/pXlYtnRRtE — PA Media (@PA) October 24, 2019

'OFİSLERİMİZ BİZİ FENA HASTA EDECEK'

Emma, ünlü bir fütürist olan İngiliz yazar William Higham tarafından tasarlandı.

‘The Work Colleague Of The Future’ (Geleceğin İş Arkadaşı) adlı bir rapor kaleme alan Higham, ofis çalışanlarının koşullarını ve hayat tarzlarını değiştirmediği takdirde kaçınılmaz olarak Emma’ya benzeyeceğini belirtti.

Higham, işverenlerin ve çalışanların derhal harekete geçmesi ve iş yerlerinin yol açacağı sağlık sorunları hakkında çözüm üretmesi gerektiğini söyledi.

Higham, “Çalışma ortamlarımızda radikal değişiklikler yapmadığımız takdirde ofislerimiz bizi gerçekten fena hasta edecek” dedi.

William Higham, yapılabilecek değişiklikler için de şu örnekleri verdi: Daha fazla hareket etmek, oturuş pozisyonumuza dikkat etmek, düzenli yürüyüş molaları almak ve ofis koşullarımızı geliştirmek.

İngiltere’de ofis çalışanları üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, her 100 kişiden 50’si gözlerinde ağrı hissediyor, 49’u sırt ağrıları çekiyor ve 48’i de doğrudan işle bağlantılı baş ağrıları yaşıyor.

Görme problemleri, kilo alma, eklem ve boyun ağrıları bu şikâyetleri takip ediyor.