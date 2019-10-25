Türkiye'de en çok hangi mobil uygulamaların kullanıldığı açıklandı

Araştırma şirketi Gemius, Türkiye'de en çok kullanılan mobil uygulamaları açıkladı. Listenin zirvesindeki uygulama WhatsApp oldu.

Araştırma şirketi Gemius'un Ülke Müdürü İdil Kesten, Webrazzi Summit 2019 sunumunda Türkiye'de en çok kullanılan mobil uygulamaları açıkladı. Konferansta ayrıca Türkiye'de mobil uygulama kullanımı noktasında dikkat çekici veriler paylaşıldı.

Gemius'un verilerine göre ülkemizdeki mobil kullanıcı sayısı 2016'da 40.5 milyon, 2017'de 52.3 milyon, 2018'de 56.9 milyon, 2019 yılında ise 60.3 milyona ulaştı. Bu verilere göre mobil uygulama kullanımı açık bir şekilde yıldan yıla artış gösteriyor.

Webtekno'nun aktardığına göre kullanıcıların yüzde 53'ünü erkekler, yüzde 47'sini kadınlar oluşturuyor. AB kullanıcı segmenti yüzde 33 iken C1 kullanıcı segmenti yüzde 31 olarak belirtiliyor. Mobil kullanımın en yoğun olduğu yaş aralığı ise yüzde 42 ile 25-44 olarak verildi.

Türkiye'de en çok kullanılan uygulamaya gelecek olursak, ilk sırada WhatsApp var. WhatsApp, 44 milyon aylık gerçek ziyaretçiye sahip ve uygulamaya erişim %87 olarak açıklandı.

İkinci sırada ise YouTube yer alıyor ve toplam ziyaretçisi 46 milyon 898 bin 267 iken, bunun 43 milyon 327 bin 339'u mobil kullanıcılardan geliyor. Aynı şekilde üçüncü sıradaki Facebook'un 43 milyon 748 bin 609'luk toplam erişiminde mobil kullanıcıların payı 41 milyon 407 bin 773 olarak karşımıza çıkıyor.

Bir ilginç veri ise devlet uygulamalarından geldi. e-Devlet uygulamasının aylık gerçek ziyaretçi sayısı 13 milyon iken, 182 - Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin mobil uygulamasının aylık gerçek ziyaretçi sayısı 4,5 milyon olarak açıklandı.