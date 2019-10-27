Kayıt
19:16 27 Ekim 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Parion'da bin 900 yıllık anıt mezar kitabesi bulundu

    © AA /
    Bilim
    URL'yi kısaltın
    0 01
    Abone ol

    Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Parion Antik Kenti'nde, arkeologların araştırmaları sırasında bin 900 yıllık olduğu tahmin edilen anıt mezar kitabesi bulundu.

    © DHA /
    Arslantepe Höyüğü'nde 5700 yıllık çocuk iskeleti bulundu
    Çanakkale'nin Biga ilçesinin Kemer köyü yakınında yer alan Antik Çağ'ın önemli liman kentlerinden Parion Antik Kenti'nin 2 bin 700 yıllık geçmişinin gün ışığına çıkarılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ve desteğiyle kazılara devam ediliyor.

    Bakanlık tarafından yılın 12 ayına çıkarılarak İÇDAŞ AŞ'nin resmi sponsorluğunda yürütülen kazılarda önemli bir buluntuya daha ulaşıldı.

    Antik kentte ters çevrilmiş taşın üzerindeki yazıyı inceleyen arkeologlar, bunun bir anıt mezar kitabesi olduğunu belirledi.

    'Burada yaşayan Grekli halkın varlığını gösteriyor'

    Parion Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat Keleş yaptığı açıklamada, bu dönem kendilerini heyecanlandıran bir buluntuya daha ulaştıklarını söyledi.

    Bu epigrafik eseri kazılarda değil, köyün girişindeki su kemeri civarında ters çevrilmiş şekilde bulduklarını belirten Keleş, "Yazıt üzerinde iki 'Grek' ismi var. Bir Romalı tarafından çocuğu ve ölen annesine adanmış bir mezar yazıtı. Muhtemelen bu bir anıt mezar yazıtı. Bunun üzerinde 'Diyogenes' ve 'Tykhe' adlı iki Grekli ismi var. Dolayısıyla bu bize, Parion'un Roma kolonisi olduktan sonra ve belki olduğu zamanda burada yaşayan bir Grekli halkın varlığını gösteriyor" dedi.

    © Fotoğraf : Instagram/@pavel_fahrner
    Rusya’da 2137 yıllık ‘iPhone’ bulundu
    'Altyapı çalışmaları sırasında ele geçmiş olabilir'

    Prof. Dr. Keleş, yazıtın bölgede önceki yıllarda altyapı çalışmaları sırasında ele geçmiş olabileceğini dile getirdi.

    Parion'un bir lejyon kenti olduğunu ifade eden Keleş, şöyle konuştu:

    "Romalı bir vatandaşın oğlu 'Diyogenes' ve annesi 'Tykhe'ye adadığı şeklinde bir yazıt. Bir mezar anıtı. Muhtemelen Parion'un güney nekropolündeki bir anıt mezar üzerinde yer alıyordu ama yazıtı incelediğimizde buranın belki de koloni olduktan sonra bir Romalının, bir Grekliyle evlendiğini, dolayısıyla ilk koloni olduğu zamanlarda kentte var olan Grekli bir nüfusun da varlığını bize gösteriyor. Bunun yanında Parion'daki ilk Romalı kolonistlerin Grekli nüfus ile evlendiklerini anlıyoruz. Çocuğa Grek isminin verilmesi belki eşine olan saygıdan, belki de buradaki Grekli vatandaşları sahiplenme, onlara 'Sizi önemsiyoruz' anlamında bir jest olabilir."

    Keleş, anıt mezar kitabesinin bin 900 yıl öncesine ait olduğunu tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.

    Etiketler:
    arkeolojik kazı, anıt mezar, Biga, Çanakkale
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Chanel, 2019 yılında tüm endüstrilerin dahil olduğu en iyi küresel markalar listesinde 22. sırada yer aldı.
    2019'un en değerli lüks markaları belli oldu
    Karikatür
    Çin basını, ABD’nin Rusya’ya saldırısını önleyen faktörü yazdı
    İnfografik
    Türkiye ile Rusya'nın Suriye Mutabakatı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet