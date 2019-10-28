Bilim insanları bir kedi mumyasının içinde neler olduğunu açığa çıkardı

Le Figaro gazetesinin Fransız Ulusal Arkeoloji Araştırmaları Merkezi’ne dayandırdığı haberine göre, Fransız bilim insanları Mısır’da bulunan 2500 yıllık kedi mumyasını açmadan, içinde ne olduğunu öğrenmeyi başardı.

Rennes kentindeki güzel sanatlar müzesinin koleksiyonundaki kedi mumyasını inceleme çalışmaları uzun bir süre aldı. Röntgenle çekilen görüntülerle, iç kısımda bulunanların 3D modeli oluşturuldu ve daha sonra arttırılmış gerçeklik teknolojisi yardımıyla inceleme yapıldı.

İncelemenin sonucunda mumya ‘şeffaf’ hale getirilebildi ve içinde bir kedi iskeletinin olmadığı anlaşıldı. Mumyanın içinde üç kuyruk ve beş arka ayak tespit edildi. Diğer yandan mumyanın içinde kafatası yerine kumaştan bir top olduğu görüldü.

Arkeolog Théophane Nicolas, antik Mısır’da bir mumyaya birkaç hayvanın koyulmasının nadir bir durum olmadığını ifade etti.

Müzenin ziyaretçileri artık özel bir gözlük yardımıyla mumyanın içindekileri görebilecek.