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    İlaç, ağrı kesici, hap

    'Ağrı kesici ve iltihap önleyici ilaçlar, depresyon tedavisinde daha etkili sonuçlar verebilir'

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    Bilim
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    Yapılan araştırmalara göre, depresyon hastalarının antienflamatuar ilaçlar kullanmasının depresyon tedavisinde kullanılan placebo ilaçlara oranla yüzde 52 oranında daha etkili olduğu belirtildi.

    Ağrı kesiciler, statinler ve balık yağının; hastaların depresyonunda tedavi edici ve hafifletici bir etkisi olduğu öğrenildi.

    Yapılan bilimsel araştırmalara göre iltihap önleyici olarak kullanılan antienflamatuar ilaçlar, depresyon tedavisinde kullanılan placebo haplarından yüzde seksen oranında daha etkili.

    Pek çoğu eczanelerden reçetesiz olarak edinilebilen bu ilaçların, depresyonun semptomlarını gidermekte depresyon tedavisinde kullanılan diğer ilaçlara göre yüzde 52 oranında daha etkili olduğu öğrenildi.

    Uzmanlara göre söz konusu ilaçlar, stres ve kötü beslenme gibi durumlar sonucunda beyinde oluşan ve depresyonu tetikleyen iltihaplanmanın azaltılmasına yardımcı oluyor.

    Söz konusu bulgular, eklem ağrıları ve kolesterolü düşürmek için kullanılan statinler üzerine yapılan çalışmalar esnasında keşfedildi.

    26 araştırma yürütüldü

    Yürütülen 26 araştırmaya balık yağı gibi omega-3 kaynaklarını, iltihap önleyicileri, steoridleri ve antibiyotikleri düzenli olarak tüketen 1600’den fazla hasta katıldı.

    Çin’deki Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından kaleme alınan araştırma raporunda, “Yaptığımız sistematik gözlemler neticesinde antienflamatuar ilaçların, majör depresyon bozukluğundan mustarip hastaların tedavisinde güvenle antidepresan rolü oynayabildiğini gözlemledik” ifadelerine yer verildi.

    Araştırmaları uzaktan takip eden Cambridge Üniversitesi Psikiyatri Bölümü Başkanı Ed Bullmore, “Yapılan bu araştırma, antienflamatuar ilaçların depresyondan mustarip hastaların tedavisinde kullanılmasına yönelik girişimleri teşvik edecek. Bu durum ise, özellikle de geleneksel antidepresanları kullanan ve pek de faydasını görmeyen hastalara umut ışığı olacak. Ancak raporda da belirtildiği gibi, antienflamatuar ilaçların depresyon hastalığının tedavisi için reçete edilmesine destek olunabilmesi için daha ileri araştırmaların yürütülmesi gerekiyor” açıklamasını yaptı.

    Depresyondan mustarip olan hastaların üçte biri, antidepresan tedavisi ve danışmanlık hizmetine rağmen depresyondan kurtulamıyor. Ancak yapılan araştırmalara göre antidepresan yerine aynı düzende kullanılacak olan antienflamatuar ilaçların yardımı dokunabilir.

    Yapılan araştırmalar kapsamında antienflamatuar ilaçların yanı sıra, kistik fibroz ve uyku ilacı modafinil depresyonla baş etmede hastalara placebo haplarından yüzde 79 oranında daha çok yardımcı oluyor.

    Depresyon hastalarının maruz kaldığı enfeksiyondan ötürü kanlarında daha yüksek seviyede kimyasal gözlemlenmesi nedeniyle, mutsuz ve umutsuz hisseden hastalar için iltihap önleyici ilaçların reçete edilmesi de oldukça makul bulunuyor.

    Söz konusu iltihap; kirlilik, alkol ve sigara gibi çevresel faktörlere vücudun bir tepkisi olarak öne çıkıyor. İlerlediği takdirde de, beynin duygu düzenleyen bölümlerini etkileyebiliyor.

    Yapılan 26 araştırmanın 22’si gösteriyor ki, aspirin ve ibuprofen gibi antienflamatuar ilaçlar antidepresanlarla beraber kullanıldığında bu durumun tedavisinde oldukça faydalı olabilir.

    ‘Kadınlarda aynı etkiyi göstermiyor’

    Ancak Neurology, Neurosurgery and Psychiatry dergisinde yayınlanan araştırma raporuna göre, söz konusu ilaçlar sadece kadınlar üzerinde yapılan deneylerde önemli ölçüde bir etki göstermedi. Bunun nedeninin ise, kadınsal hormonlar olduğu düşünülüyor.

    ‘Bu ilaçların tamamen güvenli olduğu iddiaları yanıltıcı’

    Araştırmacılara göre depresyon hastalarının antienflamatuar ilaç kullanımının hiçbir yan etkisi yok, ancak yalnızca kimi sindirim problemlerinden mustarip olmaları mümkün.

    Antienflamatuar ilaçların uzun süreli kullanımın yarattığı yan etkiler sonucu her yıl binlerce insanın hayatını kaybettiğine değinen Londra Üniversitesi Akademisi Hahri Profesörü David Curtis, depresyon tedavisinde söz konusu ilaçları kullanmanın tamamıyla güvenli olduğu yönündeki iddiaların yanıltıcı olduğunu açıkladı.

     

    Etiketler:
    depresyon, Araştırma, Tedavi, ilaç, Ağrı kesici
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