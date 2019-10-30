NASA, insanlı Ay görevlerinin detaylarını paylaştı

Artemis programı kapsamında önümüzdeki 10 yıl boyunca Ay görevleri düzenleyecek olan NASA, 2024 yılında gerçekleşecek olan insanlı Ay görevine dair detaylar paylaştı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Artemis Moon programı kapsamında 2024 yılında insanlı bir Ay görevi gerçekleştirecek. Önümüzdeki 10 yıl boyunca Ay görevleri gerçekleştirmeyi hedefleyen NASA, bu sayede Apollo programı ile başardıklarının çok daha fazlasını yapmak istiyor.

Yeni Ay görevleri hakkında geçtiğimiz çarşamba günü Ay Keşif Analiz Grubu toplantısında konuşan NASA bilim insanları John Connolly ve Niki Werkheiser, kurumun 2020'lerde yapmayı planladığı insanlı Ay görevleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Webtekno'nun aktardığına göre, iki kişilik mürettebattan oluşacak insanlı Ay görevi kapsamında astronotlar, ilk görev için yaklaşık 6.5 gün boyunca Ay yüzeyinde kalacak.

Astronotlar, Apollo programı kapsamında Ay yüzeyinde geçirilen sürenin 2 katından fazla olan bu süre zarfında 4 ya da daha fazla Ay yürüyüşü gerçekleştirecek. Yürüyüşler boyunca su buzunu örnekleme de dâhil olmak üzere çeşitli bilimsel gözlemler yapılacak.

İlk görev ile Apollo arasındaki en büyük fark ise NASA'nın, uzay yürüyüşleri sırasında kullanılması planlanan gezici robot da dâhil olmak üzere yüzeydeki ekipmanı önceden konumlandırması olacak. Uzay ajansı, görev tarihine kadar bu gezicinin uzaktan kontrol edilebilmesini umuyor.

İnişin yapılabileceği muhtemel bölgelerden de bahseden Connoly, Ay’ın güney kutbu yakınlarındaki birkaç bölgeyi işaret etti. Bu bölgelere, gezici robotla ulaşılabileceğini belirten Connoly, milyarlarca yıl boyunca kraterler yüzünden Güneş ışığı görmeyen bu karanlık bölgelerde buz olabileceğini belirtiyor.

Diğer Ay görevlerinden de bahseden bilim insanları, 2024’teki Ay görevinin ardından 2025'te başka bir Artemis görevinin daha geleceğini belirttiler. Ayrıca bunu takiben 2026'nın başlarında başka bir gezici aracı içeren Ay görevinin daha yapılması planlanıyor.

Son olarak NASA, 14 günlük görevler için mürettebat büyüklüğünü 10 yıl bitmeden 4 kişiye çıkarabileceğini, su buzu madenciliği ve oksijen üretimi için tesisler kurmaya başlandığını açıkladı.