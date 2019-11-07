Bilim insanları: İnsanlığı ‘tarif edilemez acılar’ bekliyor

Belgeyi hazırlayan uzmanlardan biri olan Sydney Üniversitesi’nden Thomas Newsom, bilim insanlarının ahlaki sorumluluklarını yerine getirerek tüm dünyayı çevresel acil durum hakkında bilgilendirmeleri gerektiğini belirtti. Oregon Üniversitesi’nden William Ripple ise, iklim değişikliğinin bir çok uzmanın beklediğinden daha hızlı arttığını ekledi.
Uzmanlar, insanlığın durumu iyileştirmek için hala bazı tedbirler alabileceğini belirterek, küresel ısınmayı yavaşlatmak için adım atılması gereken alanları belirledi.
Uzmanlar özellikle, fosil yakıtların yenilenebilir enerji kaynaklarıyla değiştirilmesi, yüksek ‘karbon vergilerinin’ uygulanması, düşük dirençli kirleticilerin salınımlarının azaltılması, GSYİH’yi büyütme ve maddi koşulları iyileştirme çabalarından vazgeçilmesi, ormansızlaşmanın durdurulması ve daha az hayvansal gıda tüketilmesi gerektiğini belirtti.
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