Bilim insanları: İnsanlığı ‘tarif edilemez acılar’ bekliyor

Rusya dahil, dünyanın 153 ülkesinden 11 binden fazla bilim insanı, karbondioksit salınımını azaltmak için acil önlemler alınmadığı taktirde, insanlığı ‘tarif edilmesi güç acıların' beklediğini belirten belgeyi imzaladı. Uzmanların çalışmaları BioScience dergisinde yayınlandı.

Uzmanların vardıkları sonuç, 40 yıllık gözlem süresince elde edilen bulgulara dayanıyor. Bunlar arasında enerji tüketimi, yüzey sıcaklığı, nüfus artışı, ormansızlaşma alanları, kutuplardaki buz kütleleri, GSYİH ve karbondioksit salınımı bulunuyor.

Belgeyi hazırlayan uzmanlardan biri olan Sydney Üniversitesi’nden Thomas Newsom, bilim insanlarının ahlaki sorumluluklarını yerine getirerek tüm dünyayı çevresel acil durum hakkında bilgilendirmeleri gerektiğini belirtti. Oregon Üniversitesi’nden William Ripple ise, iklim değişikliğinin bir çok uzmanın beklediğinden daha hızlı arttığını ekledi.

Uzmanlar, insanlığın durumu iyileştirmek için hala bazı tedbirler alabileceğini belirterek, küresel ısınmayı yavaşlatmak için adım atılması gereken alanları belirledi.

Uzmanlar özellikle, fosil yakıtların yenilenebilir enerji kaynaklarıyla değiştirilmesi, yüksek ‘karbon vergilerinin’ uygulanması, düşük dirençli kirleticilerin salınımlarının azaltılması, GSYİH’yi büyütme ve maddi koşulları iyileştirme çabalarından vazgeçilmesi, ormansızlaşmanın durdurulması ve daha az hayvansal gıda tüketilmesi gerektiğini belirtti.