Bilim insanları, volkan patlamasının sırrını çözmeye bir adım daha yaklaştı

Rus ve İtalyan bilim insanları, Napoli kentinin yakınındaki Monte Nuovo Dağı’nda yaptıkları incelemeler sonucu volkan patlamasının sırrını çözmeye bir adım daha yaklaştı. Araştırmanın sonuçları, Lithos dergisinde yayınlandı.

Volkan patlaması sırasında yeryüzüne çıkan ve soğumasıyla volkanik kayaçların oluştuğu lav parçacıklarının içerisinde saklanan bilgi, hem volkan patlamasının nedenlerine ışık tutabilecek hem de Dünya’nın geçmişi ile geleceğine dair sırları çözmeye yardım edebilecek nitelikte.

Rusya Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi (MEPhI) ile İtalya Nükleer Araştırmalar Enstitüsü INFN’den bilim insanlarının çalışmaları, İtalya’da yapılan volkan araştırmasına ivme kazandırdı.

Söz konusu çalışmayı yürüten ekibin yöneticisi, MEPhI’e bağlı Elektronik, Spintronik ve Fotonik Bilimlerinde Nano Teknoloji Araştırmaları Enstitüsü’nden, konuyla ilgili Sputnik’e yaptığı açıklamada, ‘Amacımız, Dünya gezegeni yaşamasının kendini volkan patlamalarıyla gösteren aktif evresini detaylı şekilde incelemek. Araştırmada, incelenen volkanik oluşumlara zarar vermeden derinliklerine ulaşma imkanını tanıyan güçlü röntgen ışını kaynaklarını kullandık’ bilgisini verdi.

Bilim insanının sözlerine göre, birinci aşamada volkanik oluşumlar temelini röntgen ışınlarının oluşturduğu çok kutuplu optik cihazları vasıtasıyla incelendi. Daha sonra ise elde edilmiş sonuçların doğrulanması için daha güçlü olan sinkrotron ışınımı kullanıldı. Bunun sayesinde çeşitli volkanik oluşumların iç özelliklerini ortaya koyan yüksek çözünürlüklü üç boyutlu model oluşturuldu.

Dabagov, yapılan çalışmaların bilim insanlarının Dünya’nın gelişimi ve geleceğine dair birçok önemli sorulara cevap bulmalarına yardım edeceğine dikkat çekti.

Rus ile İtalyan araştırmacılar, gerçekleştirdikleri ortak çalışmalarla laboratuvar ortamında volkanik oluşumlarının ayrıntılı tomografik analizini yapma imkanını sunacak yöntem geliştirmeyi amaçlıyor.