Bilim insanları, volkan patlamasının sırrını çözmeye bir adım daha yaklaştı

Volkan patlaması sırasında yeryüzüne çıkan ve soğumasıyla volkanik kayaçların oluştuğu lav parçacıklarının içerisinde saklanan bilgi, hem volkan patlamasının nedenlerine ışık tutabilecek hem de Dünya’nın geçmişi ile geleceğine dair sırları çözmeye yardım edebilecek nitelikte.
Rusya Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi (MEPhI) ile İtalya Nükleer Araştırmalar Enstitüsü INFN’den bilim insanlarının çalışmaları, İtalya’da yapılan volkan araştırmasına ivme kazandırdı.
Bilim insanının sözlerine göre, birinci aşamada volkanik oluşumlar temelini röntgen ışınlarının oluşturduğu çok kutuplu optik cihazları vasıtasıyla incelendi. Daha sonra ise elde edilmiş sonuçların doğrulanması için daha güçlü olan sinkrotron ışınımı kullanıldı. Bunun sayesinde çeşitli volkanik oluşumların iç özelliklerini ortaya koyan yüksek çözünürlüklü üç boyutlu model oluşturuldu.
Dabagov, yapılan çalışmaların bilim insanlarının Dünya’nın gelişimi ve geleceğine dair birçok önemli sorulara cevap bulmalarına yardım edeceğine dikkat çekti.
Rus ile İtalyan araştırmacılar, gerçekleştirdikleri ortak çalışmalarla laboratuvar ortamında volkanik oluşumlarının ayrıntılı tomografik analizini yapma imkanını sunacak yöntem geliştirmeyi amaçlıyor.
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