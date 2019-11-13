DSÖ dünyanın ilk ebola aşısını onayladı

DSÖ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD’li ilaç şirketi Merck tarafından geliştirilen ve Ervebo adını taşıyan aşı, DSÖ’nün kalite, güvenlik ve fayda standartlarını taşıyor.

The injectable #Ebola vaccine, Ervebo, has been shown to be effective in protecting people from the Ebola Zaire virus and is recommended by the WHO Strategic Advisory Group of Experts (SAGE) for vaccines as part of a broader set of Ebola response tools. pic.twitter.com/nK3EM0SK9S — World Health Organization (WHO) (@WHO) November 12, 2019

Hafta başında Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan aşı, virüs nedeniyle 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde uzun süredir deneniyordu.

Can almayı sürdüren virüs, Aralık 2013'te ilk olarak Batı Afrika'da yayılmıştı.

Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında, 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi ölmüştü.