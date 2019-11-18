Türk Veteriner Hekimleri Birliği: Etkili antibiyotik geliştirilemezse 2050 yılında 10 milyon insan ölecek

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı, “Günümüzde yılda 700 bin kişinin antibiyotik dirençli enfeksiyonlardan ötürü hayatını kaybettiği, şayet yeni ve etkili antibiyotikler geliştirilemez ve direnç gelişimi önlenemez ise 2050 yılında 10 milyon insanın antibiyotik direncinden dolayı öleceği bildirilmektedir” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından ilan edilen ve bu yıl 18-24 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan 'Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası' etkinlikleri çerçevesinde bir açıklama yayınlayan (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, halk sağlığını ve hayvan sağlığını tehdit eden antibiyotik direnci ve akılcı antibiyotik kullanımı hakkında toplumda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını duyurdu.

Antibiyotiklerin modern tıbbın temel taşı olarak görev yaptığı belirtilen açıklamada Eroğlu şunları söyledi: "Hayvanlar için antibiyotiklerin varlığı ve kullanımı, hayvan sağlığı ve refahını sağlamak için esastır. Veteriner hekimler, hayvan sağlığı, zoonotik hastalıklar ve gıda güvenliği yönüyle de insan sağlığını korumaktan sorumludur. Bununla birlikte, insan ve hayvan sağlığında antibiyotiklerin sürekli kullanımı ve yanlış kullanımı, antibiyotik direncinin ortaya çıkmasına ve yayılmasına sebep olmaktadır. Bu durum iki temel sorunu tetiklemektedir.

Bunlar; 1- Antibiyotik kalıntısı içeren gıdaların tüketilmesi sonucu insan vücudunda bulunan bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç geliştirmesi

2-Hayvanlarda meydana gelen bakteriyel hastalıklara karşı bilinçsiz kullanılan antibiyotiklere karşı direnç gelişmesi ve bu dirençli bakterilerin insanlara bulaşmasıdır.

Düne göre, antimikrobiyal direnç ve gıda güvenliği daha önemli hale gelmiştir. Günümüzde yılda 700 bin kişinin antibiyotik dirençli enfeksiyonlardan ötürü hayatını kaybettiği, şayet yeni ve etkili antibiyotikler geliştirilemez ve direnç gelişimi önlenemez ise 2050 yılında 10 milyon insanın antibiyotik direncinden dolayı öleceği bildirilmektedir."

Dünyada bilinçsiz antibiyotik kullanımının maliyeti 100 trilyon dolar

Bilim insanlarının önlem alınmadığı takdirde gelecekte en basit mikrobiyal hastalıkların dahi tedavilerinin çok güçleşeceği konusundan endişe duyduğuna dikkat çeken Eroğlu açıklamasına şöyle devam etti: "Araştırmalar direnç artışının devam etmesinin, Gayri Safi Yurtiçi Hasılada (GSYİH) yüzde 2.0 ile yüzde 3.5 arasında bir düşüşe neden olacağına işaret etmektedir. Bu da, dünyada 100 trilyon Amerikan Dolarından fazla kayıp anlamına gelmektedir. Antibiyotik direnci tüm dünya ülkelerinin ortak sorunudur. Vakit kaybetmeden, antimikrobiyal direnç konusunda tüm ülkeler, hazırlanacak projeler çerçevesinde ortak çalışma yürütmek durumundadırlar. Yarın çok geç olabilir.

Bu konuda Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE), Birleşmiş Milletler Gıda Örgütü (FAO), Dünya Veteriner Hekimleri Birliği (WVA) ve Avrupa Veteriner Hekimleri Federasyonu (FVA) gibi uluslararası kuruluşları önemli görevler beklemektedir. Veteriner hekimlikte kullanılan ilaçların ve özellikle de antibiyotiklerin bilinçli kullanımı son derece önemlidir. Öncelikle koruyucu hekimlik, sağaltımdan daha önemlidir ve ekonomik maliyeti düşüktür. Hayvancılıkta aşılama programları, iyi bakım/besleme ve hayvan refahı koşullarının sağlanması ilaçlara olan ihtiyacı önemli ölçüde azaltmaktadır.

Antibiyotikler uygulamadan önce bakteriyel etkene karşı antibiyotik duyarlık testleri yapılarak, buna göre kullanılacak ilaç belirlenmelidir. Mümkün olduğu kadar dar spektrumlu antibiyotikler tercih edilmeli, reçeteye uygun olarak yeterli dozda ve mümkün olduğu kadar kısa bir süre uygulanmalıdır. Bölgedeki çeşitli bakterilerde direnç yaygınlığı iyi bilinmeli, bu amaca yönelik bilimsel araştırmalara önem verilmelidir."