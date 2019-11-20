Bilim insanları yaşlandıkça karın bölgesindeki yağlanmanın neden arttığını buldu

ABD’li ve Alman bilim insanlarının gerçekleştirdiği bir araştırma, karın bölgesindeki yağlanmanın nedenini buldu. Araştırmanın sonucu, metabolizma sağlığını geliştirmek için yeni tedavi yöntemlerine götürebilir ve diyabet gibi hastalıkların ihtimalini azaltabilir.

Yaşlandıkça metabolizmanın yağ yakım kapasitesi azalıyor ve yağ iç organlar, kaslar ve derinin altında birikmeye başlıyor. Özellikle de karın kısmında bir yağlanma görülüyor. İç organların etrafındaki bu yağ artışı da obezite, diyabet ve enflamatuar hastalıklara yol açıyor.

ABD’deki Yale Üniversitesi’nden Hint asıllı Profesör Vishwa Deep Dixit’in yönetimindeki ABD’li ve Alman bilim insanlarının yaptığı araştırmalara göre, makrofaj isimli, yağ yakım süreci için gerekli immün hücreler yaşlanırken hala aktif ancak yaşla birlikte sayıları azalıyor.

Öte yandan karın bölgesindeki yağdaki B hücreleri de yaşlandıkça beklenmedik şekilde artıyor ve bununla birlikte metabolizmada gerileme ve enflamasyonda artış meydana geliyor.

Nitekim genç bir organizmada herhangi bir enfeksiyon vücuda girdiğinde B hücreleri artsa da, söz konusu enfeksiyon etkisiz hale geldiğinde sayıları eski haline geliyor. Yaşlı bir organizmada ise bu azalma yaşanmıyor ve hücreler karın bölgesinde kalıyor, bu da yağ artışına ve kronik enflamasyona yol açıyor.

Dixit, “Bu B yağ hücreleri enflamasyonun eşsiz bir kaynağı. Normalde ise B hücreleri antikor üreterek hücreleri enfeksiyona karşı korur. Ancak yaşlanma ile artmaları nedeniyle B hücreleri işlevlerini yitiriyor ve metabolizmada hastalığa neden oluyor. Diyabet ve metabolizmanın yağ yakamaması gibi sonuçlar getiriyor” dedi.

Araştırmaya göre, B hücreleri, makrofajlardan sinyal almaları neticesinde artış gösteriyor. Bu bağlamda bilim insanları makrofaj sinyalini azaltma ve B yağ hücrelerini ortadan kaldırma yöntemi ile, bu yağlanma sürecini tersine çevirebileceklerini tespit etti. Böylece beden sağlığındaki yaşla bağlantılı gerilemelere karşı korunabilir.

Dixit’e göre çalışmada elde edinilen sonuç doğrultusunda bu işlevsiz B yağ hücrelerini hedef alacak ilaçlara yönelip metabolik hastalıklara karşı koruma sağlanabilir.