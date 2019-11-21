Sibirya’da Cilalı Taş devrine ait eşsiz ibadet eşyaları bulundu

Rusya Bilimler Akademisi Sibirya Şubesi Arkeoloji ve Etnografya Enstitüsü’nden Vyaçeslav Molodin, eşsiz eşyaların geçen yaz döneminde, Ust-Tartas-1 anıtındaki Erken Neolitik Çağ’a ait ibadet kompleksindeki çalışmalar sırasında tespit edildiğini söyledi.

M.Ö. VII-VI binyılda, eski insanların bu yerden neredeyse hiç ayrılmadığını söyleyen Molodin, “Arkeolojik araştırmaların yapıldığı 3 yıl boyunca burada, farklı dönemlere ait evleri ve mezarlıkları tespit ettik. Bu bölgenin gelişiminin en erken dönemi, eski insanların ruhani faaliyetiyle ilgili” ifadelerini kullandı.

Enstitü çalışanlarının, içinde köpek kafatası, hayvan ve kuş kemikleri, seramik parçaları ve taş aletlerin bulunduğu küçük çukurlarla çevrili dar hendek tespit ettiğini dile getiren Molodin, araştırmacıların dikkatini özellikle, hendeğin üst kısmında yer alan bir sunak çekti.

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Molodin, “Üstte, geyik gibi büyük hayvanın kürek kemiğinden yapılma 40 santim boyunda kuş figürü duruyordu. Bu figür eşsiz. Eşi benzeri yok. Bütün bunların bir taş kesici ile yapıldığını hayal etmek çok zor. Kuşun altında, boynuzdan yapılma ve dayağı olan geyik kafası heykeli bulunuyordu” diye anlattı.

Bu eserlerin altında birkaç kuğunun uzuv kemikleri ile çeşitli amaçlar için yapılan kemik ve boynuz aletlerinin, ayrıca kolye kalıntıları olduğu düşünülen eklem kemiklerinin bulunduğunu söyleyen Molodin, tüm bu eşyaların organik bir kaba yerleştirildiğini kaydetti.

Enstitü çalışanlarının, bulunan eşyaları dikkatlice incelediği ve kompleksin fikrini ve amacını kavramaya çalışıyor.