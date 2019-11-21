SpaceX roketi Starship, test sırasında patladı

Uzay görevlerinde kullanmak için uzun süreli kargo ve yolcu taşımak için tasarlanan Starship, dün Texas’ta yapılan test sırasında başarısız oldu.

SpaceX's Starship rocket prototype ruptures during pressure testing pic.twitter.com/7iKayH8tMp — Reuters (@Reuters) November 21, 2019

​Roket, kriyonejik basınç testi sırasında patladı. Patlama sonrası roketten gaz çıkışı oldu. SpaceX yetkilileri, roketin üst bölümünün yerinden ayrıldığını ve test alanının yakınına düştüğünü belirtti.

SpaceX kurucusu Elon Musk, şirketin hasar görmüş Starship Mk1 prototipini tamir etmeyeceğini çünkü roketin yalnızca belirli teknolojileri test etmek için kullanıldığını açıkladı.

SpaceX şimdi roketin daha gelişmiş modifikasyonlarının üretilmesi için çalışmayı amaçlıyor.