'Beyninin yarısı alınan insanlar normal yaşamını sürdürüyor'

Science Alert’ın haberine göre, Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’nden bilim insanları, epilepsi hastalığını tedavi etmek için çocuklukta beyninin yarısı alınan 6 kişinin manyetik rezonans tomografisini çekti.

Araştırmacılar, elde edilen sonuçları, sıradan insanların beyin görüntüleriyle karşılaştırdı.

Tek yarım küresi olan insanlarda beyin aktivitesinin büyük oranda tam beynin aktivitesini andırdığı ortaya çıktı.

Sinir ağları arasındaki istikrarlı bağlar, tek yarım kürenin tam beyin gibi çalışabildiğini gösteriyor. Bu bağlar, beynin diğer yarısının yokluğunu kısmen telafi ediyor ve insanın bilişsel yeteneklerini destekliyor.