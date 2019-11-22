Köpeklerin ‘insan yaşını’ hesaplamak için’ yeni formül

Köpeklerin ‘insan yaşını’ hesaplamak için şimdiye kadar kullanılan yöntemin yanlış olduğunu saptayan bilim insanları yeni formül geliştirdi.

Bilim insanları, köpeklerin yaşını hesaplamak için şimdiye kadar kullanılan yöntemin yanlış olduğunu saptadı ve yeni bir formül buldu.

California San Diego Üniversitesi'ndeki bilim insanları, köpeklerin yaşını ‘insan yaşına’ çevirmek için’ en çok kullanılan köpek yaşının 7 ile çarparak hesaplama yönteminin yanlış olduğunu belirtti.

Here's why a dog’s age in ‘human years’ might not be as old as you think https://t.co/H5KbRxRAmY pic.twitter.com/FUU8lZPsTu — New York Post (@nypost) November 20, 2019

​Bilim insanları bu basit denklem yerine, DNA’nın zamanla nasıl değiştiğine baktı. Bu soruya cevap bulmak için genetik bilimci Tina Wang ve Trey Ideker, metilasyon yönetimini kullandı.

Araştırma sonucunda köpekler ile insanlar arasında benzerlikler göz önünde bulundurularak yeni bir yöntem geliştirildi: İnsan yaşı = 16ln (köpek yaşı) + 31. (hesap makinesinde bulunan 'ln', doğal logaritmanın kısaltmasıdır)

Bu formüle göre örneğin eğer köpeğin yaşı 12 ise, insan yaşı bu formülle şöyle hesaplanıyor: "16 x ln (12) + 31 = 71". Bu da köpeğin eski yönteme göre 84 olan yaşının aslında 71 olduğunu ortaya koyuyor.