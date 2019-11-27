Türkiye'nin yıldız ve ötegezegeninin ismi için 400 başvuru yapıldı: 'Gelenek ve göreneklerimize uygun olsun istedik'

Uluslararası Astronomi Birliği'nin (IAU) 100. yılı kutlamaları kapsamında dünya genelinde başlatılan kampanyada Türkiye'ye verilen 'WASP-52' kodlu yıldıza ve yörüngesindeki gezegene isim verilmesi için başvurular tamamlandı.

Türk Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, "7 kişilik jüri, 400'den fazla gelen öneriyi dikkate alarak yıldız ve gezegen için 3'er adet toplam 6 isim önerisi belirledi" dedi.

Uluslararası Astronomi Birliği'nin kuruluşunun 100. yılı olması nedeniyle, 'Aynı gökyüzü altında 100 yıl' kampanyası başlatıldı. Bu kapsamda Uluslararası Astronomi Birliği, 70 ülkeye 70 adet yıldız ve gezegen isim verme önerisinde bulundu. Türk Astronomi Derneği de, 'Türkiye ötegezegenine isim veriyor' kampanyası başlatarak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar ve üniversitelerden yıldız ve gezegen için isim talep etti. 25 Ekim'de sona eren kampanyada, 7 kişilik jüri 400'den fazla gelen önerileri dikkate alarak yıldız ve ötegezegen için 6 öneriyi belirledi. Jüri seçtikleri isimleri Uluslararası Astronomi Birliği'ne gönderdi. Sonuçlar ise 17 Aralık'ta Fransa'da düzenlenecek olan toplantıda IAU tarafından açıklanacak.

'Yıldız gezegenler ülkelerin başkentlerinden izlenebilecek'

Türk Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, derneğin Uluslararası Astronomi Birliği'ne üye olduğunu söyleyerek, "Uluslararası Astronomi Birliği'nin 2019 yılının 100. kuruluş yıldönümü olması dolayısıyla böyle bir kampanya başlattı. Genelde keşfedilen gezegenler bulan kişilerin isimleriyle anılır. Uluslararası Astronomi Birliği de 70 ülkeye 70 adet yıldız ve onun gezegeni önerisinde bulundu. Bize WASP-52 isimli yıldız ve WASP-52 B isimli ötegezegeni verdiler. Verilen yıldız ve gezegen ülkelerin başkentlerinden rahatlıkla küçük teleskoplarla izlenebilecek. Bizim yıldızımız güneştir. 8 gezegenden oluşan bir sistem içerisindeyiz. Başka yıldızların da etraflarında gezegenler var. Bu gezegenlere de biz ötegezegen diyoruz" dedi.

'Bize yakışan isimler belirledik'

Türk Astronomi Derneği olarak 3 aylık bir kampanya başlattıklarını kaydeden Küçük, "İstedik ki Türk insanına, gelenek ve göreneklerimize yakışır bir yıldız ismi olsun istedik. Bu kampanyada özellikle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar ve üniversiteler ön planda olsun istedik. Bunlarla ilgili çalışmaları başlattık. Kurallara göre isim belirlemek istedik. Biz de bize yakışan isimler bekledik. Kampanyamız 25 Ekim'de sona erdi. Çok fazla katılım olmadı; ama çok sayıda isim ve öneri aldık. 7 kişilik jürimiz var. Bu jürimiz ilk 3'ünü yıldız ve gezegen ismini belirledi. Bunu biz de Uluslararası Astronomi Birliği'ne gönderdik. Büyük ihtimalle ilk sırada gönderdiğimiz kabul edilecektir" diye konuştu.

'Bekleme süreci içindeyiz'

Sonuçların 17 Aralık'ta duyurulacağını hatırlatan Küçük, "17 Aralık itibarıyla Fransa'da ortak bir yayın yapılacak ve gelişmeler bütün dünyada canlı yayın şeklinde olacak. Dolayısıyla o isimler açıklanana kadar herhangi bir bilgi vermemiz etik değildir. Onu beklemek durumundayız. Bize 400'e yakın isim geldi. Bunlar arasından oylama yapacağız. Jüri isim belirlemiyor. Kurallara göre uygunluğu denetliyor. İlk 3 ismi gönderiyor. Bizde herkes gibi bekleme süreci içindeyiz."