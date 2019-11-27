Forrester: Yapay zeka 2030’a kadar bu meslekleri yok edecek

ABD merkezli piyasa araştırma şirketi Forrester’ın baş danışmanı Huard Smith’e göre yapay zeka, 2030 yılına kadar kübik ofis çalışanları, nakliye memurları ve kredi işlemcileri mesleklerinde insanların yerini alarak bu pozisyonları ortadan kaldıracak.

Smith’in listesi, yapay zeka sayesinde otomatikleştirilebilen, tekrarlayan görevlerin yerine getirildiği manuel meslek dallarını da içeriyor. Forrester’e göre örneğin, veri girişi gibi görevleri içeren kübik ofis işlerinin yüzde 73’ü 2030’a kadar otomatikleşerek 20 milyondan fazla işi ortadan kaldıracak.

Kod yazılımcılarına kötü haber

Forrester teknolojinin mevcut ve potansiyel etkileri hakkında analizler yaparak müşterilerine tavsiyelerde bulunuyor.

Şirketin tahminlerine göre, örneğin market çalışanları gibi lokasyon bazlı işler, yapay zekanın gelişiminden önemli ölçüde etkilenecek. Bu tür işlerin yaklaşık yüzde 38’inin otomasyonuyla 29.9 milyon pozisyonun ortadan kalkması bekleniyor.

Kodlamayı öğrenmenin gelecekte kendilerine bir avantaj sağlayacağını düşünenlere için de haberler pek iç açıcı değil. Yazılım geliştiricilerinin, yakın gelecekte kodlamanın makineler tarafından yapılacağı iddiasıyla risk altında olduğu belirtiliyor.

ABD’de işlerin yüzde 29’u yok olacak

Forrester yöneticileri genel olarak yapay zekanın iş kolları üzerindeki olumsuz etkileri konusunda kötümser değiller ve robotların bazı işleri yok ederken yenilerini yaratacağını düşünüyorlar. Ancak şirketin tahminlerine göre yapay zeka ABD’de işlerin yüzde 29’unu yok ederken yalnızca yüzde 13 oranında yeni pozisyonların ortaya çıkmasını sağlayacak.

Yapay zekanın işgücü piyasasındaki etkileri üzerine çok sayıda tahmin yapılırken, bilim insanları robotların insanların kapasitesine ulaşmasının şimdilik mümkün görünmediğinin altını çiziyor. Uzmanlara göre bu nedenle yapay zekanın iş yerlerine girmesiyle bazı görevler büyük ölçüde farklılaşacak. “Robotlar nedeniyle iş kayıpları” yaşanması ise uzak ihtimal.