Bilim insanları ömrü uzatmanın etkili bir yöntemini duyurdu

Bilim insanları, belli aralıklarla açlık diyeti yapmanın kalp yetmezliği riskini azaltarak insanların daha sağlıklı ve uzun yaşamalarını sağladığını açıkladı.

Bilim insanları, belli aralıklarla açlık diyeti yapmanın kalp yetmezliği riskini azaltarak insanların daha sağlıklı ve uzun yaşamalarını sağladığını açıkladı.

MedicalXpress sitesinin haberine göre, Amerikan Kalp Derneği’nden uzmanlar, belli aralıklarla açlık diyeti yapmanın kalp yetmezliği riskini azaltarak insanların daha sağlıklı ve uzun yaşamalarını sağladığı sonucuna vardı.

Bilimcilerin yaptığı araştırma kapsamında yaklaşık 2 bin kişiye kalp kateterizasyonu uygulandı, bu kişilerin arasından 389’una düzenli aralıklarla açlık diyeti yaptırıldı. Hastaların tümünün sağlık durumu yaklaşık 4.5 yıl boyunca takip edildi.

Sonuç olarak açlık diyeti yapan kişilerde ölüm oranının, araştırmaya katılan diğer hastalara göre yüzde 45 daha az olduğu ortaya çıktı.

Uzmanlar ayrıca aynı hastalarla ilgili verileri analiz ederek, açlık diyetine tabi tutulanlarda kalp krizi vakalarının yüzde 71 daha seyrek görüldüğünü tespit etti.