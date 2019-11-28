Bilim insanlarına göre, ev ortamı tehlikeli bir bakterinin yayılması için uygun ortam oluşturuyor

ABD’deki Washington Üniversitesi Tıp Okulu’ndan bilim insanları ev ortamının antibiyotiklere dayanıklı tehlikeli bir bakterinin yayılması için uygun koşullar sağladığını belirtti.

MedicalXpress sitesinin aktardığına göre, metisiline dirençli Staphylocossus aureus (MRSA) bakterisi her yıl ABD’de binlerce kişiye bulaşıp yaklaşıp 20 bin kişinin ölümüne sebep oluyor.

Washington Üniversitesi’nin St. Louis’teki Tıp Okulu’ndan bilim insanları gerçekleştirdikleri araştırma ile ev ortamının bu bakterinin yayılması için uygun koşullar yarattığı sonucuna vardı.

Bilim insanları araştırmaları sırasında bu bakteri nedeniyle tedavi olan çocukların bulunduğu evlerde yaşayan kişilerin burun deliği, koltukaltı, kasıklarından ve evcil hayvanlardan örnekler aldı. İnceleme sonucunda ev sakinlerinin yüzde 50’si ve hayvanların üçte birinde bakteriye rastlandı.

Bakteri, buzdolabı kapağının tutacağında, musluklarda, banyo lavabosunda, çarşaflarda, havlularda, ışık anahtarlarında, telefonlarda, bilgisayar klavyesi ve farelerinde görüldü.

Bilim insanları, bakterinin yayılmaması için tuvalete girildikten sonra, yemek yapmadan ve yemeden önce ellerin sık sık yıkanmasını tavsiye etti. Diğer öneriler de dişlerin günde iki kez fırçalanması, antibakteriyel sıvı sabun kullanımı ve küvette banyo yapmak yerine duş almak oldu.