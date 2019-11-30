Bilim insanları prostat kanserine neden olan gıdaları açıkladı

MedicalXpress’te yer alan habere göre, bilim insanları, doymuş yağ tüketiminin hücrelerin yeniden programlanmasına ve kanserin ilerlemesine neden olduğunu ortaya çıkardı. Beslenmede doymuş yağ payının azaltılmasının prostat kanseri gelişimini başlangıç aşamasında yavaşlattığı belirtildi.
High-fat diet proven to fuel #prostatecancer progression by imitating a key #cancer alteration @mcgillu @NatureComms https://t.co/DSY9qU1wrK— Medical Xpress (@medical_xpress) November 29, 2019
Bilim insanları yaptıkları araştırmalarda, doymuş yağ tüketmenin MYC onkogeninin aşırı ekspresyonunu taklit ettiği ve böylece prostat kanseri gelişimini hızlandırdığı sonucuna ulaştı.
Araştırma ekibinden Dr. David Labbe çalışmalarının sonucuyla ilgili “Prostat kanseri hastalarda, prostat bezi hem tümörlü hem de sağlıklı hücreler barındırıyor. Biz, doymuş yağ tüketiminin sadece tümör dokusunun transkripsiyon faktörlerini etkilediğini ortaya çıkardık” ifadelerini kullandı.
Araştırma sonuçlarının kanser hastaları için özel diyetlerin geliştirilmesinde uygulanabileceğini belirten bilim insanları, doymuş yağların daha çok kırmızı et, süt ürünleri, palmiye ve hindistancevizi yağlarında bulunduğunu kaydetti.
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