Bilim insanları levitasyon olayının doğasını anlamaya bir adım daha yaklaştı

Rusya Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi’nden (MEPhI) araştırmacılar, manyetik levitasyon sürecinin fizik mekanizmalarına ışık tuttu. Bilim insanlarına göre, bunun sayesinde yeni motor, mil yatağı ve kinetik enerji biriktirici üretiminde yüksek sıcaklık süperiletkenlerinin kullanımı arttırılmış olacak.

Araştırmanın sonuçları 'Materials Research Express', 'Superconductor Science and Technology' ve 'Journal of Physics: Conference Series' başta olmak üzere birkaç bilimsel dergide yayınlandı.

Süperiletkenler genellikle tel ve kablo üretiminde kullanılmakta, çünkü bakır veya alüminyum gibi sıradan iletkenlerden farklı olarak elektrik akımının etkisiyle hiç ısınmaz. Süperiletkenlik ile elektrik veya elektronik devrelerde hiç kayıp olmadan veya çok az bir enerji kaybıyla maksimum verim elde edilebilir. Ayrıca süperiletkenlerin tamamı Meisner etkisi olarak adlandırılan başka bir özellik gösterir. Meisner etkisi, süperiletken malzemelerin süperiletken durumdayken (sıcaklığı kritik sıcaklığın altındayken) manyetik alanı dışlamasıdır. Bu da süperiletkenin üzerindeki mıknatısın düşmemesini, belirli bir yükseklikte havada durmasını sağlıyor.

Araştırmacılar, süperiletkenliğin kuantum doğası nedeniyle mıknatıs ile süperiletkenin birbirine bağlı olduğuna dikkat çekiyor. Bu olaya manyetik levitasyon denir. Bilim insanları söz konusu olayı incelerken esnek süperiletken kompozitler gibi modern malzemeleri kullandı.

MEPhI Lazer ve Plazma Teknolojileri Enstitüsü’ne bağlı Süperiletkenlik ve Manyetik Olaylar Laboratuvarı Başkanı Prof. İgor Rudnev, Sputnik’e yaptığı açıklamada, ‘Konuyla ilgili gerçekleştirdiğimiz kapsamlı teorik ve uygulamalı çalışmaların sonuçları manyetik levitasyon sürecinin fizik mekanizmalarını ortaya çıkarıp manyetik levitasyon sistemlerinde yüksek sıcaklık süperiletken melzemelerinin kullanımının önemini kanıtladı’ dedi.

MEPhI bilim insanları, Rusya Bilimsel Fonu’nun desteğiyle (17-19-01527 sayılı hibe) gerçekleştirilen bu araştırmaların sonuçlarını ilerleterek önümüzdeki dönemde bunu ulaşım araçları, manyetik mil yatakları ve süperiletken motor üretiminde kullanmayı planlıyor.