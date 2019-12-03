Bilim insanları, elektrik enerjisinde yıllık 3 milyar dolarlık tasarrufun yolunu buldu

Araştırmanın sonuçları, Journal of Physics D: Applied Physics dergisinde yayınlandı.

Enerji kaybının nedeni korona

Bilim insanlarının değerlendirmelerine göre, bugün itibariyle elektrik iletim hatlarında yaşanan enerji kaybının asıl nedeni, elektriksel boşalma türü olan korona olayıdır. Korona, bir elektrot üzerindeki elektrik alan şiddetinin elektrot çevresindeki yalıtkanın (havanın) delinme dayanımını aştığı veya çevresindeki yalıtkanın delinme dayanımının elektrot üzerindeki alan şiddetinde boşalma başlayacak kadar azaldığı durumlarda ortaya çıkmaktadır.

Korona olayının yıllık yaklaşık 3 milyar dolarlık enerji kaybına yol açtığı vurgulanıyor. Elektrik iletim hatlarının devreye girdiğinden beri söz konusu olan bu sorun hala tamamen ortadan kaldırılmış değil.

'Enerji kaybını yüzde 20 ila 40 oranında azaltmış olduk'

Söz konusu çalışmayı yürüten ekibin yöneticisi MEPhI uzmanı Prof., konuyla ilgili Sputnik’e yaptığı açıklamada ''Alüminyum kabloları karbon nano parçacıklarını içeren nano kompozit ile kaplamakla korona olayının yol açtığı enerji kaybını yüzde 20 ila 40 oranında azaltmış olduk. Bu çalışmada oldukça basit ve etkili olan mikro plazma oksidasyon tekniğini kullandık'' ifadesini kullandı.

Bilim insanları, geliştirdikleri yöntemin elektrik enerjisinde önemli ölçüde tasarruf sağlayacağına dikkat çekerek korona olayının neden olduğu elektrik kayıplarının azaltılması konusunun gündemde olduğu birçok elektoteknik alanda kullanılabileceğini belirtti.

Önümüzdeki dönemde uzmanlar araştırma boyutlarını daha da genişletip söz konusu yöntemin gerek faaliyette bulunan elektrik iletim hatları, gerekse elektrik kablolarını üreten fabrikalarda kullanımını sağlamayı hedefliyor.