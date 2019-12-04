Kaybolan beyin hücreleri yerine geçebilen 'yapay nöronlar' Alzheimer'la mücadelede kullanılabilir

Bilim insanları beyne yerleştirilen ve gerçek nöronlar gibi davranabilen ‘beyin çipleri’ sayesinde Alzheimer ve diğer nörolojik hastalıkların gelecekte tedavi edilebileceğini söylüyor.

İngiltere’de Bath Üniversitesi'nde görev yapan bir ekip tarafından geliştirilen elektronik çip, insan beyninden bedenin geri kalanına elektrik sinyalleri ileten nöronların çalışma şeklini taklit edebiliyor. Böylece, nöronların bozulması veya ölmesiyle oluşan hastalıkların tedavi edilebileceği belirtiliyor.

Nöronlar aynı zamanda insan kalbinde bulunuyor, ancak beyindekilere kıyasla sayıları bir hayli az kalıyor.

World first as artificial neurons developed to cure chronic diseases



Researchers have successfully reproduced the electrical properties of biological neurons onto semiconductor implantable chips. #neurotech #techtuesdayhttps://t.co/5xVyoGwWfJ — Neuroscience News (@NeuroscienceNew) December 3, 2019

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, buluşlarını Nature Communications dergisinde yayınlayan araştırmacılar beynin hafızada önemli rol oynayan kısmı olan hipokampus ve nefes almayı kontrol eden kısmındaki hücreleri taklit etmeyi başardıklarını belirtti.

Bu da beyne yerleştirilecek çiplerle kalp yetmezliği ve Alzheimer hastalığı gibi sorunların giderilmesine kapı aralıyor.

'Kara kutuyu açıp içine bakmayı başardık'

Bath Üniversitesi Fizik Profesörü Alain Nogaret, "Bugüne kadar nöronlar kara kutular gibiydi ama kara kutuyu açıp içine bakmayı başardık. Buluşumuz çığır açıcı çünkü gerçek nöronların elektriksel özelliklerini çok detaylı bir şekilde taklit edebiliyor” yorumunu yaptı.

Araştırmada yer alan profesörlerden Julian Paton ise "Solunum sistemini kontrol eden nöronları taklit edebilecek minyatür çiplerin geliştirilmesi ve insan beynine yerleştirilmesi biyoelektronik için son derece heyecan verici” dedi.

Sinir sisteminin elektrik sinyallerine tepki verebilecek nöronlar geliştirme konusundaki araştırmaları uzun süredir devam ediyordu.

Ancak devreleri tasarlamak ve bu devrelerin gerçek nöronlar gibi tepki vermesini sağlayacak parametreleri tespit etmek araştırmacıları zorluyordu. Bath Üniversitesi uzmanları, bu parametreleri bulup, geliştirilen devrelere aktarmayı başardı.