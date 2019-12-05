Bilim insanları plastiğe 'yürümeyi' öğretti

Rus bilim insanı İvan Pavlov’un köpekler, yiyecek ve zil sesiyle yaptığı koşulsuz şartlanma deneyinden yola çıkılarak yapılan deneyde bilim insanları bir plastik parçasına 'yürümeyi' öğretmeyi başardı. Ancak Pavlov’un deneyindeki yemek yerine burada plastiği hareket ettirmek için ışık kullanıldı.

Scientists teach piece of plastic ‘to walk’ in groundbreaking project to help robots learn new tricks https://t.co/eqjRSBwRqo — The Sun Tech (@TheSunTech) December 4, 2019

​Journal Matter'da yayımlanan araştırmaya göre Finlandiya'daki Tampere Üniversitesi'nden bilim insanları, bilgisayar programı kullanmadan ilk defa cansız bir nesneye hareket etmeyi öğretilebildiğini söyledi.

Yapılan deneyde gelişmiş polimer saniyede yaklaşık 1 mm mesafe kat ederek bir bahçe salyangozuyla aynı hızda hareket edebildi.

Aalto Üniversitesi'nden Profesör Olli Ikkala, "Başta saydam kristal polimer, ışığa yanıt vermedi ama süreç ilerledikçe ışığın rehberliğinde hareket etmeyi ve nesneleri tutmayı öğrendi" diye konuştu. Ikkala şu ifadeleri kullandı: "Bildiğimiz türden mekanik bir robota çilek verirseniz ezer. Bu yüzden amacımız robotların nesnelere nazik biçimde dokunması. Aynı zamanda geleneksel robotların güç kablosu ya da büyük ve ağır bir pili olması gerekiyor. Yumuşak robotik çalışmaları ise (canlı organizmalarda bulunanlara benzeyen yüksek derecede uyumlu malzemelerden robotların yapılmasıyla uğraşan belirli bir robotik alt alanı) bu robotları dış kontrolle denetim altında tutmayı amaçlıyor. Mesela ışıkla."

Üniversitenin kıdemli araştırmacısı Arri Priimägi de maddelerin hareket etmesi için hafızasının olması gerektiğini belirterek, "Madde ısıya maruz kaldığında, normalde sıvı kristal polimer üzerinde olan boya maddenin içine nüfuz ediyor, bu da hafızayı oluşturuyor" dedi. Priimägi, "Farklı boyalar farklı ışık dalgalarına tepki veriyor, dolayısıyla maddenin vereceği ilk tepki üzerindeki boya tarafından kontrol ediliyor" diye devam etti.