Çin'den Çorum'a 'Olağanüstü Bilimsel Sonuçlar Ödülü'

'Dünya Mirası' ile 'Dünya Belleği' listelerinde yer alan tek antik şehir unvanına sahip, Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Hattuşa antik kentinde 113 yıldır sürdürülen arkeolojik kazı çalışmaları,Halk Cumhuriyeti Bilimler Akademisi’nce verilen, Olağanüstü Bilimsel Sonuçlar Ödülü'nü almaya hak kazandı.

Çorum Valiliği'nden yapılan açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığının izinleri çerçevesinde Çorum Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile koordineli yürütülen Hattuşa kazısının, Çin Halk Cumhuriyeti Bilimler Akademisine bağlı Shanghai Archaeology Forumu tarafından iki yılda bir verilen 'SAF Research Award'a (Olağanüstü Bilimsel Sonuçlar Ödülü) layık görüldüğü belirtildi.

Kazı başkanı Prof. Dr. Andreas Schachner'in, ödülü, 13-18 Aralık'ta Çin'in Şangay kentinde düzenlenecek törende alacağı kaydedilen açıklamada, "UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Hititler’in Başkenti Hattuşa kazıları ile bilim dünyasına her yıl yeni bilgiler sunan Boğazköy Kazı Başkanı Andreas Schachner ve kazı ekibini başarılı çalışmalarından dolayı kutlarız” ifadelerine yer verildi.

'Amaç farkındalık sağlamak'

Açıklamada, Shanghai Arkeoloji Forumu'nun, 2013 yılında Çin Halk Cumhuriyeti’nin Bilimler Akademisi bünyesinde kurulan, dünya çapında araştırmaları destekleyen ve dünya arkeoloji mirasını korumaya ve değerlendirmeye çalışan bir kuruluş olduğu belirtildi.

“SAF ödülleriyle, günümüz ve geleceğe ışık tutan yeni bilgi üreten, yenilikçi metotlar kullanan olağanüstü başarılı araştırmalar yürüten bireyler ve kurumlar ödüllendirilmektedir” ifadesinin yer aldığı açıklamada, ödüllerin amacının, arkeolojik araştırmaların yenilikçiliği ile toplumsal farkındalığı sağlamak, arkeoloji, kültür varlıklarının korunması yönünde uluslararası ortak çalışmaları desteklemek olduğu vurgulandı.

Hattuşu: 113 yıldır kazılan başkent

'Tarihi Milli Park' olarak ilan edilen Boğazkale ilçesindeki Hititler’in başkenti Hattuşa, antik şehri çevreleyen 6 kilometrelik surları, anıtsal kapıları, 71 metre uzunluğundaki yer altı geçidi, Büyükkale’deki sarayı, bugüne kadar açığa çıkarılan 31 tapınağı, kentin kuzeydoğusundaki Büyükkaya sırtlarında açığa çıkarılan çok büyük boyuttaki buğday siloları ve Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı ile görülmeye değer mekanlar arasında yer alıyor.

Hattuşa, şehir kalıntıları ile Aslanlı Kapı, Kral Kapı ve Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı’nın büyük bir sanatsal başarıyı temsil etmesi, M.Ö. ikinci ve birinci bin yılda Anadolu ve Kuzey Suriye’deki medeniyetler üzerinde önemli hakimiyet kurması, saray, tapınak, ticaret merkezlerinin başkentin kapsamlı görüntüsünü oluşturması, yıkılan Hitit medeniyetinin tek şahidi olması, kral sarayı, tapınaklar ve temellerden oluşan bazı yapı ve mimari toplulukların kusursuz biçimde korunması nedeniyle UNESCO tarafından 28 Kasım 1986’da “Dünya Mirası Listesi”ne dahil edildi.

Bilinen en eski Hint-Avrupalı dili temsil eden Hattuşa’nın çivi yazılı tablet arşivleri de 2001 yılında UNESCO tarafından “Dünya Belleği Listesi”ne alındı. “UNESCO’nun her iki listesindeki tek antik şehir” unvanına sahip Hattuşa, M.Ö. 1280’de Hititler ile Mısırlılar arasında yapılan ve tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması’nın da imzalandığı başkent. Halen Alman Arkeoloji Enstitüsü’nden Prof. Dr. Andreas Schachner başkanlığındaki ekip tarafından sürdürülen kazı çalışmalarında, bugüne kadar binlerce eser gün ışığına çıkarıldı.