Roscosmos’tan Ay uçuşlarında kullanılacak roket için 2 alternatif önerisi

Roket ve uzay endüstrisi alanındaki projelerin ekonomik ekspertizini gerçekleştiren Agat Maliyet Analiz Merkezi Genel Müdürü Dmitriy Çirkin, Ay uçuşlarında kullanılacak süper ağır sınıf taşıyıcı roketleri geliştirme programının iki konseptinin hükümetin onayına sunulduğunu belirtti.

Çirkin, “Süper ağır taşıyıcı programı bugün itibarı ile hükümete sunuldu, şimdiden hangi haliyle onaylanacağını söylemek zor. Program iki senaryo içeriyor. Minimum sınırımız 700 milyar ruble (yaklaşık 11 milyar dolar), maksimumu ise 1 trilyon rublenin (yaklaşık 15.7 milyar dolar) az üzerinde” diye konuştu.

Daha önce roket ve uzay endüstrisinden bir kaynak, Sputnik’e yaptığı açıklamada Roscosmos’un Yenisey adlı yeni bir süper ağır sınıf taşıyıcı ve onun daha fazla yük taşıma kapasiteli versiyonu olan Don roketini projelendirdiğini belirtmişti. Roketlerden ilki Dünya yörüngesine en az 100 ton, Ay’a ise 27 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahip, onun daha büyüğü olan ikinci roket ise yörüngeye 140 ton, Ay’a da 33 ton taşıyabilecek.

Bu taşıyıcı roketler, Ay’a 20 ton ağırlığındaki Orel pilotlu kargo gemisinin, 27 ton ağırlığındaki Ay iniş-kalkış modülünün ve ağırlıkları 27 ile 32 ton arasında değişen Ay üssünün modüllerinin taşınması için kullanılacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2018’in başlarında geliştirilmesi için talimat imzaladığı süper ağır sınıfı taşıyıcı roketlerin ilk kez 2028’de Vostoçnıy Uzay Üssü’nden fırlatılması öngörülüyor.