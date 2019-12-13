Rus bilim insanları ışık-madde etkileşiminin yeni özelliklerini araştırdı

MEPhI araştırmacıları, gerçekleştirdikleri çalışmada rodamin-6G isimli organik boyanın floresan özelliğini örnek alarak Fabry-Perot optik boşluğu vasıtasıyla elektromanyetik dalganın madde ile etkileşiminin yönetilebildiğini ortaya çıkardı.
MEPhI’ye bağlı Nano-Biyo Mühendislik Laboratuvarı uzmanı Dmitriy Dovjenko, Sputnik’e yaptığı açıklamada, ‘Laboratuvarımızda geliştirilen eşi benzeri olmayan araç, metal aynalarla sınırlı dar bir alanda elektromanyetik dalgaların mekansal ve spektral dağılımını yüksek doğruluk oranıyla kontrol altında tutma imkanını tanıyor. Böylece elde edilen hibrid parçacıkların özelliklerini yönetme fırsatını yakalamış oluyoruz’ ifadesini kullandı.
Dovjenko, gerçekleştirilen araştırmanın önemine dikkat çekerek onun ışığın madde ile etkileşim sürecini kapsamlı şekilde inceleme imkanını tanıdığını vurguladı.
Araştırmanın sonuçları kimyasal tepkimelerin hızını etkileme, çeşitli optronik cihazların verimliliğini arttırma açısından büyük pratik önem taşıyor.
Bilim insanları önümüzdeki dönemde ışığın madde ile etkileşimi ve sonucunda elde edilen hibrid parçacıkların özelliklerini incelemeyi sürdürecek.
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