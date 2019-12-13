Rus bilim insanları ışık-madde etkileşiminin yeni özelliklerini araştırdı

Rusya Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi’nden (MEPhI) bilim insanları, yeni nesil ışık kaynakları ve biyosensör üretiminde ile kimyasal tepkimelerin yönlendirilmesi için kullanılabilecek ışığın madde ile etkileşiminin özelliklerini araştırdı. Araştırmanın sonuçları, Optics Express ve Proceedings of SPIE dergilerinde yayınlandı.