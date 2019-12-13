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    Halüsinojen mantarlar

    King's College London: Halüsinojen mantarlar depresyon tedavisinde çözüm

    © AP Photo / PETER DEJONG
    Bilim
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    King's College London diğer depresyon ilaçlarının çare olmadığı durumlarda sihirli mantarın depresyon tedavisinde kullanılabileceği iddiasını gündeme getirdi. Sihirli mantar, etken maddesi psilosibin denilen ve halüsinojen etkileri olan bir mantar türü.

    İngiliz araştırmacılar sihirli mantar içeriklerinin ağır depresyon tedavilerinde etkili olacağını iddia ediyor. King's College London  ve Compass Pathways şirketi tarafından yürütülen çalışma 89 gönüllü yetişkin üzerinde test edildi.  Çalışma kapsamında 10 mg ve 25 mg dozlarında psilosibin ve plasebo etkileri karşılaştırıldı.

    Compass Pathways’e göre psilosibin alan gönüllüler arasında bilişsel ve duygusal işlevlerde  ciddi olumsuz bir etki ve olumsuz sonuçlar oluşmadı. Bunun yerine gönüllüler, psychedelic ilaçların yarattığı duyusal algıda değişiklik ve olumlu ruh hali değişikliği ile karşılaştılar.

    King’s College London’dan araştırmanın başlıca sorumlularından James Rucker şunları söyledi:

    "Çalışmanın sonuçları klinik olarak güven vericidir ve tedaviye dirençli depresyon gibi konvansiyonel tedavi ile iyileşmemiş akıl sağlığı sorunları olan hastalar için bir tedavi olarak psilosibinin daha da gelişmesi desteklemelidir."

    Compass Pathways’in yayınladığı basın bülteninde çalışmanın iki aşamalı olduğu ve ikinci aşamanın Avrupa ve Kuzey Amerika'da depresyon hastası 200'den fazla hasta üzerinde yapılacak deneylerden oluşacağı belirtiliyor.

    En yaygın tedavi yöntemi antidepresan

    Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, dünya çapında 264 milyondan fazla insan depresyon hastası. En yaygın tedavi ise  beyindeki serotonin seviyesini artıran, ruh halini iyileştirmeyi hedefleyen Prozac gibi antidepresanların kullanılması. Ancak bu tür bir antidepresanlar herkeste işe yaramıyor ve hastaların etkisini görmesi için çok uzun süre kullanması gerekiyor.

    Buna karşılık, psychedelic içerikli  ilaçlar beyin fonksiyonunu hızla değiştiriyor ve bu nedenle, terapiyle birleştirildiğinde hastaları sadece birkaç dozda tedavi edebilme potansiyeline sahip.

    ​Araştırmaya göre henüz kesin konuşmak için erken olsa da,  böyle bir tedavi kaygı bozukluğu, bağımlılık ve obsesif kompulsif bozukluk dahil olmak üzere bir dizi akıl sağlığı sorununu hedefleyebilir.

    King's College London'a göre sihirli mantar çalışması şu şekilde işliyor:  Teorik olarak mantarın etken maddesi psilosibin, hastalığın temelindeki yerleşmiş düşünce ve davranış kalıplarını derinlemesine gevşetmeye yardımcı oluyor.  Gönüllülere psilosibin enjekte edildikten sonra, beyinlerinin duygusal düşünmeyle ilişkili kısımları daha aktif hale gelirken, içsel, beyninin bilinçli kısmı daha az aktif hale geldi.

    Ancak, araştırmaya göre psilosibin ve diğer pschedelics maddelerin depresyon tedavisinde kullanılabilmesi için daha uzun bir yol var. Sistemin onay görmeden önce geliştirilmesi gerekiyor.  

     

     

    Etiketler:
    depresyon, halüsinasyon, Sihirli mantar
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