Araştırmacılar, türlerin ömrünü belirleyen 'yaşam saatini' geliştirdi

Omurgalı hayvanların DNA’ları üzerinde genetik bir araştırma yürüten bilim insanları, hangi hayvanın ne kadar yaşadığını tahmin edebildikleri bir ‘yaşam saati’ geliştirmeyi başardı.

Avustralya’nın bilimsel araştırmalardan sorumlu resmi kurumu CSIRO’da yürütülen araştırmada, 252 omurgalının genetik kodlarında yapılan incelemede 42 genin, yaşam süresini belirlemede rol oynadığı tespit edildi. Nesli tükenen türlerin DNA’ları da incelendi.

Araştırma bazı türlerin bilinenden daha uzun yaşadığını ortaya koyarken, bir yandan da hayvanların neslinin tükenme riskini azaltmaya yardımcı olacak.

En büyük ikinci balina 268 yıl yaşıyor

Buna göre en büyük ikinci balina türü olan Grönland balinası 268 yıl yaşıyor. Daha önce yapılan araştırmalara göre Grönland balinasının ömrünün bundan 57 yıl daha az olduğu düşünülüyordu.

Araştırmanın diğer tahminleri ise şöyle oldu: Rougheye kaya balığı 205 yıl, Pinta Adası kaplumbağası (nesli tükendi) 120 yıl, tüylü mamut (nesli tükendi) 60 yıl, üveyik 27 yıl, Moa (bilinen en büyük uçamayan kuş türü-nesli tükendi) 23 yıl, göçmen güvercin ve Afrika yaban köpeği 20 yıl yaşıyor.

İlk genetik model

Araştırma, türlerin ömrünü genetik belirleyicilerden tahmin etmeye yönelik ilk model olması bakımından önemli sayılıyor. Ancak uzmanlar, benzer bir saatin omurgasızlar için yapılmasının ‘imkânsız’ olduğunu savunuyor.

İnsan ömrü omurgalılarınki kadar uzun olmadığı için, bir hayvanın doğumundan ölümüne kadar takip edilmesi mümkün olmuyor.

‘Nature Research’ dergisi için araştırmayı kaleme alan CSIRO’dan Doktor Benjamin Mayne, “Neredeyse üç yüzyıl yaşayan, Kaptan Cook Avustralya’ya ilk ayak bastığında yaşıyor olabilecek bir hayvan olduğunu bilmek gerçekten inanılmaz” dedi.

Neanderthallere 37 yıl ömür biçildi

Öte yandan araştırmacılar ‘yaşam saatini’ ilk insanlar için de kullandı. Buna göre Neanderthaller ve Denisovanlar 37.8 yıl yaşıyordu. İnsanlarda ise bu süre 38 yıl olarak belirlendi.

Modern insanlarda yaşam beklentisinin, bu sürenin iki katı kadar olması ise yaşam standartları ve modern tıpla açıklanıyor.