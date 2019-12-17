Rusya’dan kozmonotları iki saatte UUİ’ye götürebilecek yöntem

Rus uzay ajansı Roscosmos, Soyuz uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) üç kat daha hızlı gidip, hem kullanılan yakıtı hem de kozmonotlar üzerindeki etkiyi azaltacak bir yöntem geliştirdiğini açıkladı. Açıklamaya göre, yeni yöntemle uzay aracı iki saatte istasyona ulaşacak.

Roscosmos’un açıklamasına göre, Rus mühendisler, kozmonotları UUİ’ye Dünya etrafında yalnızca bir kez dönüş yaparak ulaştırmanın yolunu buldu. Buna göre, uzay uçuşları yalnızca iki saat sürecek ve hem yakıttan hem de kaynaktan tasarruf edilecek. En önemlisi de kozmonotlar Soyuz kapsülünün içinde daha az vakit geçirmek zorunda kalacak.

Geliştirilen yöntem Soyuz aracının UUİ’ye ulaşmadan evvel Dünya çevresinde dönüş sayısını azaltıyor. UUİ’ye yolculuk genellikle iki gün ya da ‘hızlı fırlatış’ işlemi yapılıyorsa 6 saat sürüyor. Bu durumda dahi, uzay aracının Dünya etrafında birkaç kez dönmesi gerekiyor.

Yeni yöntemi iki ya da üç yıl içinde kullanmaya başlamayı planlayan Roscosmos, Rusya’nın yeni Vostoçnıy uzay üssünün hızlı fırlatış için daha uygun olduğunu belirtiyor.

Diğer yandan tek dönüşlü bu yeni teknoloji, Rusya’nın Ay keşif programında da önemli rol oynayacak. Bu yöntem gerektiğinde UUİ’deki kurtarma operasyonları için de kullanılabilecek.