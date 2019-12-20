Varank yerli otomobilin brandalı fotoğrafını paylaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 27 Aralık'ta görücüye çıkacak olan yerli otomobilin brandalı fotoğraflarını kişisel Twitter hesabında paylaştı.

Varank, paylaşımlarında 'TOGG', 'Bilişim Vadisi' ve 'Milli Teknoloji Hamlesi' etiketlerini kullandı.

2011'den beri gündemde olan yerli otomobil için süreç, 2017'de Erdoğan'ın öncülüğünde hızlandı. 2017'de Türkiye'nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü, Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell Grubu ve Zorlu Holding'le imzalandı.

Projedeki '5 babayiğit'in yanı sıra TOBB da şirkete ortak oldu. Gebze'de inceleyecek 6 ortaklı projede imzalar atılarak, 31 Mayıs 2018'de Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TOGG) ismiyle projeyi gerçekleştirecek şirket kuruldu.

Şirkette Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding yüzde 19'ar, TOBB yüzde 5 payla yer aldı. TOGG CEO'luğuna Haziran 2018'de Mehmet Gürcan Karakaş getirildi ve faaliyetler Gebze'deki Bilişim Vadisi'ne taşındı.