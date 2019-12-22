Starliner uzay aracının New Mexico’daki inişi görüntülendi

ABD Havacılık ve Uzay Araştırmaları Ajansı (NASA), Boeing havacılık şirketine ait Starliner mekiğinin gerçekleştirdiği insansız test uçuşunun ardından New Mexico’daki poligona inişinin görüntülendiği bir video yayınladı.

NASA, Starliner adlı personel taşıyıcı mekiğinin gerçekleştirdiği insansız test uçuşunun ardından New Mexico’daki White Sands poligonuna inişinin görüntülendiği bir video yayınladı. Videoda 3 paraşütü açılan uzay aracı, poligona iniş yaparken görülüyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) ile kenetlenmesi hedeflenen uzay aracı, geçtiğimiz evvelki gün Florida’daki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri Üssü’nden Atlas V taşıyıcı roket ile fırlatıldıktan sonra alt yörüngeye yerleşti, ancak zamanlama hatası nedeniyle ana yörüngeye yerleşme manevrasını geç yaptı ve UUİ ile kenetlenmesi mümkün olmadı.

Starliner’in UUİ ile kenetlenmeden 48 saat yörüngeden kaldıktan sonra bugün Dünya’ya geri getirildi.

NASA’dan yapılan açıklamada, uçuşun asıl amacına ulaşmasa da uzay aracının navigasyon sisteminin ve kenetlenme mekanizmasının test edildiği belirtildi.