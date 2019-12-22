Starliner uzay aracının New Mexico’daki inişi görüntülendi

NASA, Starliner adlı personel taşıyıcı mekiğinin gerçekleştirdiği insansız test uçuşunun ardından New Mexico’daki White Sands poligonuna inişinin görüntülendiği bir video yayınladı. Videoda 3 paraşütü açılan uzay aracı, poligona iniş yaparken görülüyor.
Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) ile kenetlenmesi hedeflenen uzay aracı, geçtiğimiz evvelki gün Florida’daki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri Üssü’nden Atlas V taşıyıcı roket ile fırlatıldıktan sonra alt yörüngeye yerleşti, ancak zamanlama hatası nedeniyle ana yörüngeye yerleşme manevrasını geç yaptı ve UUİ ile kenetlenmesi mümkün olmadı.
Starliner’in UUİ ile kenetlenmeden 48 saat yörüngeden kaldıktan sonra bugün Dünya’ya geri getirildi.
NASA’dan yapılan açıklamada, uçuşun asıl amacına ulaşmasa da uzay aracının navigasyon sisteminin ve kenetlenme mekanizmasının test edildiği belirtildi.
LANDING CONFIRMED— NASA (@NASA) December 22, 2019
The #Starliner spacecraft safely touched down at 7:58am ET at @WSMissileRange in New Mexico with a bulleye landing. This marks the 1st time an American-made, human-rated capsule has landed on land. Watch our live coverage: https://t.co/MAYPLDF7R7 pic.twitter.com/66owuQDsVB
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