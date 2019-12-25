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    E-sigara kullanımı akciğerlere çok hızlı zarar veriyor

    © AP Photo / Tony Dejak
    Bilim
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    Yapılan bir araştırma, elektronik sigara kullanımının kısa bir sürede kronik akciğer hastalıklarına yol açtığını gösteriyor.

    Elektronik sigara ya da diğer bir adıyla e-sigara kullanımının uzun vadede yarattığı etkileri inceleyen ilk bilimsel araştırmanın sonuçları yayımlandı.

    Amerikan Önleyici Tıp Dergisi'nde yayımlanan çalışmaya göre, e-sigara kullanıcıları, fazla süre geçmeden kronik akciğer hastalıklarından birine yakalanabilirler.

    Bilim insanları çalışmanın başladığı 2013 yılında herhangi bir akciğer hastalığı olmayan 32 bin yetişkini inceledi. Araştırmacılar 2016 yılına kadar e-sigara kullanan katılımcıların astım, bronşit ve amfizem dahil olmak üzere kronik bir akciğer hastalığı geliştirme olasılığının, e-sigara kullanmayanlara göre yüzde 30 daha fazla olduğunu buldu.

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    © East News / PhotoAtelier
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    ABD’deki Kaliforniya Üniversitesi, Tütün Kontrolü Araştırma ve Eğitim Merkezi'nin tarafından yürütülen araştırmanın yazarlarından Stanton Glantz, e-sigara kullanımının üç yıl gibi kısa bir sürede akciğer hastalığı gelişimine yol açtığının altını çizdi.

    İki türü birden kullananlarda risk artıyor

    Araştırmaya göre, düzenli olarak yanıcı tütün sigarası içenlerin kronik akciğer hastalıkları geliştirme riski ise yalnızca e-sigara kullananlara göre çok daha yüksek. Ancak çalışma e-sigarayı deneyen sigara içicisi yetişkinlerin çoğunun, sonunda iki sigara formunu da kullanmaya başladıklarını ortaya koydu. Bulgular, e-sigaranın normal sigarayı bırakmak için ideal bir geçiş yöntemi olduğu iddiasının da yanıltıcı olduğunu gösteriyor.

    Glantz hem e-sigara hem de yanıcı tütün sigarası içenlerin her iki sigara formundan gelen riskleri de aldıklarını belirtti.

    Araştırmaya göre kronik akciğer hastalıkları geliştirme riski, her iki sigara türünü birlikte kullanan kişilerde üç kattan fazla artıyor.

    ABD’de vakaların sayısı artıyor

    Çalışma e-sigara kullanımının akciğer dokusunda kimyasal yanıklar, akciğerlerde kalıcı izler bırakan toksik metaller, akciğerleri tıkayan E vitamini yağı gibi pek çok fiziksel hasara yol açabileceğine dair artan kanıtlara yenilerini ekliyor.

    Yeni araştırmada tanımlanan hastalıklar, son dönemde sıkça görülen e-sigara kullanımıyla bağlantılı EVALI adı verilen hastalıklardan farklı. ABD’deki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri geçen hafta 50 eyalette, ayrıca Washington, Porto Riko ve Virgin Adaları'nda e-sigara bağlantılı 2 bin 409 vaka bildirdi. Vakaların büyük çoğunluğunun, marihuananın psikoaktif maddesi THC'yi içerdiği belirtiliyor.

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    Etiketler:
    Stanton Glantz, Tütün, Kaliforniya Üniversitesi, Bilim insanları, Amerikan Önleyici Tıp Dergisi, Akciğer, E-sigara
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