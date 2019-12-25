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    Orgazm

    İnsanlardaki orgazm sorunlarına fareler çare olabilir

    © AFP 2019 / CARL DE SOUZA
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    İnsanlarda orgazm sorunlarını azaltabilecek potansiyel farmakolojik ve davranışsal müdahaleler fareler sayesinde geliştirilebilir

    Seks ve orgazm söz konusu olduğunda fareler, insanlarınkine benzer psikolojik tepkiler veriyorlar. Orgazm sırasında insan beyninde neler olduğuna dair bilgilerin önemli bir bölümü laboratuvar farelerinden geliyor.

    Orgazm sırasında insan beyninde olanların çoğu bir gizem olarak kalırken, bilim insanları tarafından onlarca yıldır sürdürülen araştırmalar bazı sırların çözülmesine yardımcı oldu.

    Concordia Üniversitesi tarafından yürütülen laboratuvar araştırmalarında, orgazmın sırlarına ışık tutulması amaçlanıyor.  Ekip, cinsel etkileşimleri; neden bazı insanlar ile koku ve mekanların diğerlerine göre daha cazip geldiğini; insanların nasıl uyarıldıklarını ve seks sırasında çıkarılan seslerin bir anlamı olup olmadığını araştırıyor.

    Aşk
    © Sputnik / Vladimir Fedorenko
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    Hem insanlar hem de fareler seks öncesinde, sırasında ve sonrasında birçok fizyolojik değişiklik yaşıyorlar. Cinsel uyarılma söz konusu olduğunda insanlar fiziksel olarak farelerle neredeyse aynı tepkiyi veriyorlar; genital bölgede artan fizyolojik uyarılma ve kan akışı ve kas kasılması.

    Kısa süreli davranışlar: Dişiler liderlik ediyor

    Farelerin dünyasında dişiler proaktif olarak erkek fareleri baştan çıkarıyorlar. Dişi hangi erkek farenin ve ne zaman çiftleşeceğine karar veriyor. Çiftleşmek isteği fareye doğru koşarken aniden ters yöne doğru gitmeye başlayarak partnerini onu kovalaması için cesaretlendiriyor.

    Çiftleşme maratonu boyunca hem erkek hem de dişi fareler insanları duyamadığı bir frekans aralığında sesler çıkarıyorlar. Bilim insanları özel bir kayıt cihazı kullanarak bu sesleri analiz etmek üzere kaydediyorlar. Buna göre erkek farelerin çıkardığı sesler boşaldıklarında daha uzun ve belirgin. Dişi fareler ise daha farklı zamanlarda ve çok daha çeşitli sesler çıkarıyorlar.

    Uzun vadeli değişiklikler: Cinsel kalıplar

    Erkek ve dişi fareler öğrenme mekanizmalarına sahipler. Örneğin, badem kokusu taşıyan partnerlerle tekrarlanan cinsel deneyimlerden sonra, hem erkek hem de dişi sıçanlar, diğer potansiyel cinsel partnerlere göre badem kokan fareleri tercih etme eğilimi taşıyorlar.

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    © Fotoğraf : WUG Functional Gums /Instagram
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    Fareler kendilerine yönelen cinsel uyaranların farkındalar ve ödülü en üst düzeye çıkaracak şekilde davranıyorlar.

    İnsanlar için çözüm üretilebilir

    Bilim insanlarına göre, oldukça ödüllendirici bir durum olan orgazm sırasında, insanları çevrelerini olumlu olarak algılıyor ve detaylar ile duyguları ilişkilendiriyorlar.

    Mekanlar, insanlar ve diğer bağlamsal ipuçları hızlıca depolanıyor. Bu aşamadan sonra örneğin benzer bir kokuyu tekrar duyan insanlarda anılar fiziksel reaksiyona yani cinsel uyarılmalara neden olabiliyor. 

    Tıpkı farelerdeki gibi işleyen bu öğrenme mekanizmaları seks partneri, mekan ve obje tercihlerini şekillendiriyor ve kiminle, nerede seks yapılacağı kararlarını etkiliyor.

    Özel hayatın önemli bir parçası olması nedeniyle insan orgazmını laboratuvar ortamında incelemenin güçlüklerine işaret eden araştırmacılar, farelerden elde edilen verilerin, bazı insanların neden orgazma ulaşmakta güçlük çektikleri sorusuna yanıt  verebileceğini belirtiyorlar. Orgazm sorunlarını azaltabilecek potansiyel farmakolojik ve davranışsal müdahalelerin bu çalışmalar sayesinde geliştirilmesi umut ediliyor.

     

     

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    Etiketler:
    insan, Fare, Concordia Üniversitesi, Seks, Orgazm
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