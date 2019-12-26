Atatürk Üniversitesi'nde Türkiye'deki ilk 'milli ilaç' üretildi

Atatürk Üniversitesi'nde çeşitli anabilim dallarının destekleriyle 2013'ten bu yana yürütülen çalışmalar sonucu parkinson, alzheimer ve depresyonun tedavisi için bir ilaç üretildi. İsmi henüz açıklanmayan ilacın tüketiciye sunulmadan önce klinik aşamalardan geçmesi gerekiyor.

Denekler üzerinde olumlu sonuçlar verdiği belirtilen 'milli ilaç' ile ilgili beraberindeki bilim insanları ile basın toplantısı düzenleyen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, söz konusu ilacın Japonya ile ABD'den uluslararası patentlerinin alındığını söyledi.

İlacın çok sayıda çalışma ve deney sonucu ortaya çıktığını, glutamat nörotransmitterin yüksek olduğu beyin hücreleri üzerinde koruyucu etkisinin bulunduğunu ifade eden Çomaklı:

"Tıp fakültemiz, fen fakültemiz ile veteriner fakültemizin öğretim üyelerinin yıllardır üzerinde çalıştığı bu ilaç, Türkiye’nin bitkisel kaynaklı olmayan, orijinal molekülü keşfedilmiş ilk ilacıdır, klinik öncesi çalışmalarla ilacın etkinliği de ispatlanmıştır. Ürünümüz şu an ülkemizde uluslararası patent haklarını elinde bulunduran, yeni sentez, orijinal ilk milli ilaç olma onurunu taşımaktadır. Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde ürünün parkinson, alzaymır ve depresyon gibi sağlık problemlerinde değerleri ideal seviyelere düşürdüğü kanıtlanmıştır" dedi.

İlacın Türkiye'de üretilen ilk milli ilaç olduğunu söyleyen Rektör Çomaklı, kısa sürede ilaçtan yararlanılmasını amaçladıklarını belirtti. Öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu da ilacın isminin belirlendiğini fakat açıklamak için henüz erken olduğunu belirtti.

Klinik aşamalar tamamlandıktan sonra ilaç piyasaya çıkacak.