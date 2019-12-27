Araştırmacılar, dünyanın ilk 'süper şarabını' üretmeye hazırlanıyor

Araştırmacılar, fermente üzümlerin sağlığa yararlarını, tadından ödün vermeden artıran dünyanın ilk süper şarabını üretmeye çalışıyor.

Webtekno'nun aktardığına göre, İsrail'in kuzeyindeki Tel-Hai Koleji'nden araştırmacılar, polifenol adı verilen bileşiğin parçası olarak doğal olarak oluşan resveratrol seviyelerini yükseltmeye çalışarak şarabı daha sağlıklı hale getirmek için çalışıyorlar.

Kırmızı üzümün kabuğunda yoğun olarak bulunan ve vücudu kanser ve kalp hastalığı riskine karşı koruyan resveratrol, antioksidan özelliği gösteriyor.

Resveratrol, kırmızı şarabın bileşenleri arasında en yararlı özelliklere sahip molekül ailesi olan bir stilbenoit. Araştırma, şarap üzümlerindeki stilben ve resveratrol seviyelerini artırmaya odaklanıyor.

Tel Hai Akademik ve Teknoloji Koleji'nde gıda bilimi alanında öğretim görevlisi olan Meir Shlisel, uygulanan işlemi, "Şarap, vücudumuzu çeşitli hastalıklara karşı savunmaya yardımcı olan antioksidanları ve diğer maddeleri nispeten düşük bir konsantrasyonda içeriyor. Üzümleri alıp gerilime maruz bırakıyoruz. Bu, organik bir gerilim biçimi, genetik değişiklik ya da bu tarz bir şey değil" sözleriyle açıkladı.

Uygulanan işlemi ebeveynlerin çocuklarına yaptığı eğitim baskılarına benzeten Shlisel, "Üzümler doğal olarak bizim için sağlıklı maddeler üretmeye başlıyor, ancak artık bu maddeler çok daha büyük konsantrasyonlarda" dedi.

Araştırmanın bir sonraki aşamasında, yüksek düzeyde resveratrol ve stilbenoid içeren üzümlerden şarap hazırlanması ve organoleptik özelliklerinin test edilmesi planlanıyor.