NASA'nın 2020 yılında Mars'a göndereceği uzay aracı tamamlandı

NASA, önümüzdeki yıl yeni bir Mars görevi düzenlemeyi planlıyor. Kızıl gezegene yeni bir uzay aracı göndermeyi planlayan NASA, uzunca bir süredir bu konudaki çalışmalarını sürdürüyordu.

Webtekno'nun aktardığına göre, NASA tarafından geliştirilen ve Mars'ın derinliklerini keşfedecek olan yeni uzay aracı tamamlandı ve kamuoyu ile paylaşıldı. NASA, bu uzay aracını ABD'nin Los Angeles şehri yakınlarındaki Jet Propulsion Laboratuvarı'nda hazırlanan özel bir odada geliştirdi.

Geçtiğimiz hafta tamamlanmış haliyle ilk testlerini yapan araç, bu testlerden başarıyla geçmeyi başardı. Bu uzay aracı, önümüzdeki temmuz ayında Florida'da bulunan Cape Canaveral'den uzaya gönderilecek. Araç, yedi aylık bir yolculuğun ardından 2021 yılının şubat ayında, Mars'a ulaşmış olacak.

NASA'nın yeni uzay aracı, Mars'ta yaşam belirtileri aramak için geliştirildi. Bu bağlamda özel ekipmanları da bulunan araç, Mars yüzeyindeki jeolojik yapı ve kimyasal maddeler üzerinde çeşitli araştırmalar yapacak.

23 kamera, Mars'taki sesleri kaydedebilecek iki 'kulak' ve kimyasal analizler yapabilmek için geliştirilen lazerlere sahip olan araç, NASA'nın Mars'ı keşfetmek için geliştirdiği beşinci uzay aracı olarak karşımıza çıkıyor.

Mars'ın derinliklerini keşfetmek için kullanılacak olan bu uzay aracı, yaklaşık bir otomobil büyüklüğünde. Tıpkı selefi gibi 6 tekerleği olan araç, Mars'ın zorlu yüzey koşullarında kolaylıkla hareket edebiliyor. 'Eklemli' olarak nitelendirilebilen kolları olan araç, bu kollarını 2 metre uzunluğunda açabiliyor. Bilim insanları, yaşam belirtisinden şüphelendikleri noktaları delebilmek için, bu aracın üzerine bir de matkap yerleştirmiş durumda.

NASA'nın yeni uzay aracı, minyatür bir nükleer reaktöre sahip ve aracın gücü, bu reaktör aracılığıyla sağlanıyor. Mars'tan topladığı örnekleri bir çeşit tüpe yerleştirebilen araç, bu tüpleri depolayacak ve bu tüpler, bir şekilde yeniden dünyaya getirilmeye çalışılacak. Ancak toplanan örneklerin Dünya'ya getirilmesi, çalışmaların sonraki aşamalarında yapılacak.

Mars 2020 görevinin bir numaralı ismi olan, geliştirilen bu uzay aracının Mars'ın keşfi için büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi. Mars'ın çok eskilerden kalın bir atmosferinin, bir manyetik alanının ve yüzeyinde suların bulunduğunu söyleyen Wallace, aradıkların şeylerin de o dönemlerden kalma mikrobik yaşam belirtileri olduğunu söyledi.

Mümkün olan en hızlı şekilde çalışmak istediklerini söyleyen Wallace, tüm bu sürecin 10 yıl içerisinde tamamlanması gerektiğini ifade etti. 2026 yılında başlatılacak Mars görevinden de bahseden Wallace, o yılları bir an önce görmek istediğini ifade etti. Wallace'ın bahsettiği 2026 görevi, Mars'tan toplanan örneklerin Dünya'ya getirilmesini içeriyor.

Şubat 2021'de Mars'a inecek olan uzay aracı, yaşam ile ilgili buluntulara ulaşmak için en yüksek şansın olduğu düşünülen kurumuş bir deltaya inecek. 3.5 ila 3.9 milyar yıl önce su olduğu düşünülen bu deltanın derinliği yaklaşık 460 metre. Bilim insanları, bu deltanın organik bileşikleri hala koruduğunu düşünüyorlar. Bu düşüncenin doğruluğu, aracın Mars'a inip çalışmalara başlamasıyla birlikte belli olacak.