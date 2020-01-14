Orta yaş mutsuzluğu 47 yaşında zirveye ulaşıyor

Yeni yapılan bir ekonomik çalışmaya göre, 47.2 yaşında orta yaş mutsuzluğu zirveye ulaşıyor.

Bloomberg'in haberine göre, eski İngiltere Merkez Bankası politika yapıcılarından Darthmouth Collage Profesörü David Blanchflower 132 ülkeden topladığı verilere dayandırdığı çalışmasında yaş ve ‘iyilik’ halinin ilişkisini ölçümledi.

Çalışmanın sonucuna göre, her ülkede yaşam boyu ‘U’ şeklinde seyreden bir mutluluk eğrisi bulunmakta. Bu eğri gelişen ülkelerde 48.2 gelişmiş ülkelerde ise 47.2 yaşında en düşük noktasına erişiyor.

Araştırma, özellikle finansal kriz ve yükselen küreselleşme ortamında, toplumların mental sağlığın muhafazası konusunda ilginin arttığını da ortaya koydu.

Blanchflower'ın yaptığı ve yine Ulusal Ekonomi Araştırmaları Bürosu tarafından Pazartesi günü yayımlanan bir başka çalışmaya eklediği notta, “Toplumların halihazırda büyük resesyon ile azalan esnekliğinin küreselleşmeden de zarar görmesi, özellikle az kaynağa sahip orta yaşlı insanları daha kırılgan hale getirdi" dedi.